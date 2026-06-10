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Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" olarak bilinen ve aralarında futbolcuların da bulunduğu kişileri dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Ceylan Sever’in haberine göre, 102 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Seçil Erzan’ın dosyası İstinaf Mahkemesi’nden döndü. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi, tensip zaptını hazırlayarak davanın yeniden görülmesine ve ilk duruşmanın 11 Eylül’de yapılmasına karar verdi.

İstinaf Mahkemesi, 17 Nisan’da verdiği kararla, Seçil Erzan ve bazı sanıklar hakkındaki cezaları usul eksiklikleri nedeniyle bozarak dosyayı yerel mahkemeye iade etmişti. Diğer bazı sanıklar hakkında verilen kararlar ise onanmıştı.

DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Dosyanın İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ulaşmasının ardından mahkeme, yargılamanın 11 Eylül’de yeniden başlamasına hükmetti. Erzan’ın tutukluluk halinin ise devamına karar verildi.

DOSYALAR UZLAŞTIRMAYA GÖNDERİLDİ

Seçil Erzan’ın; İsmail İbrahim Çağlar, Selçuk İnan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu, Arda Turan ve Buse Terim gibi isimlerin de aralarında bulunduğu kişilere yönelik eylemlerinin bir kısmının uzlaştırma kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle dosyalar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu’na gönderildi.

FATİH TERİM DOSYASI AYRILDI

Öte yandan Seçil Erzan ve Rüya Sağır’ın Fatih Terim’e yönelik eylemleriyle ilgili dosyanın ise ayrıldığı öğrenildi.