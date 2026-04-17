Yüksek karlı gizli fon vaadiyle 41 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan eski banka şube müdürü Seçil Erzan hakkında verilen ağır hapis cezası istinaf aşamasında bozuldu.

Habertürk'ün haberine göre dosyada adı geçen Fatih Terim detayıyla da gündeme gelen davada İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin Erzan hakkında verdiği 102 yıl 2 ay 2 gün hapis cezasını ve dosyadaki diğer sanıklara ilişkin hükümleri farklı gerekçelerle hukuka aykırı bularak bozma kararı verdi.

Kararla birlikte dosya yeniden görülmek üzere ilk derece mahkemesine gönderildi.