Banka müdürü Seçil Erzan'ın, aralarında Fernando Muslera, Arda Turan, Fatih Terim gibi futbol dünyasının tanınmış isimlerini dolandırdığı iddiasıyla açılan davada yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi, “yüksek karlı gizli fon” vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan banka şube müdürü Seçil Erzan hakkında 102 yıl 4 ay hapis ve 753 bin 880 lira adli para cezası verdi. Mahkeme, gerekçeli kararını açıkladı.

İRADELERİ SAKATLANDI

Sabah'ta yer alan habere göre gerekçeli kararda, Erzan’ın eylemleriyle katılanların iradelerini genel olarak sakatladığı vurgulandı. Mahkeme, Erzan’ın banka şube müdürü olarak sahip olduğu nüfuzu kullanıp, mağdurları “yalnızca özel müşterilerin kabul edildiği” hayali bir fona yatırım yapmaya ikna ettiğini belirtti.

SAHTE BELGELERLE GÜVEN SAĞLADI

Erzan’ın mağdurlardan topladığı paralar karşılığında banka antetli, sahte kaşeli ve ıslak imzalı belgeler verdiği kaydedildi. Bu yöntemle milyonlarca dolarlık bir dolandırıcılık ağı kurduğu tespit edildi. Kararda, mağdurlar arasında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Volkan Bahçekapılı, Buse Terim gibi ünlü isimlerin yanı sıra iş insanları Bülent Çeviker ve Burhan Taşpolat gibi isimlerin de bulunduğu bildirildi.

Mahkeme, Erzan’ın savunmalarının gerçekçi olmadığını ve suçtan kurtulmaya yönelik çelişkiler içerdiğini belirterek, eylemlerini TCK 158/1-h maddesi uyarınca “Nitelikli Dolandırıcılık” kapsamında değerlendirdi. Ayrıca mağdur sayısının fazlalığı ve zincirleme suç hükümleri dikkate alınarak cezada artırıma gidildi.

Tarafların karara karşı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf yoluna başvurma hakkı bulunduğu kaydedildi.