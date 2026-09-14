Kaynak: Haber Merkezi

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar Belediyesi’nde, iklim değişikliğiyle mücadelede izlenecek yol haritasını belirlemek amacıyla Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) Çalıştayı düzenlendi.

Çevrim içi olarak düzenlenen çalıştaya, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özer İskender, İstanbul Enerji A.Ş. Genel Müdürü Dr. Yüksel Yalçın, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ezgi Kazan, kamu kurumlarının temsilcileri, akademisyenler ve uzmanlardan oluşan 120 kişi katıldı. Çalıştayda, önümüzdeki süreçte Ortahisar’da uygulanacak iklim politikaları çok paydaşlı bir yaklaşımla ele alındı. 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda, 2030 yılına kadar sera gazı salımını azaltmak ve kentleri iklim krizine karşı dirençli hale getirmek amacıyla yapılması gerekenlerin paylaşıldığı çalıştayda, geleceğe yönelik çözüm önerileri de masaya yatırıldı.

İSKENDER: “ŞEHİRLERİMİZİ SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE GETİRMEK İÇİN YEREL YÖNETİMLERE ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özer İskender, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Çalıştayı’nın, kentin geleceği açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

İklim değişikliğinin, gelecekte karşılaşılacak bir tehdit olmaktan çıktığına ve insan yaşamını doğrudan etkileyen küresel bir gerçeklik haline geldiğine dikkati çeken İskender, “Şehirlerimizi daha dirençli ve sürdürülebilir hale getirmek için yerel yönetimlere önemli görevler düşüyor. Ortahisar Belediyesi olarak bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz. Bu amaçla düzenlediğimiz çalıştayımızda ortaya konulan fikir ve öneriler doğrultusunda, kentimizin enerji ve iklim alanındaki yol haritasını ortaya koyan bir rapor hazırlayacağız” dedi.

“ÇALIŞTAYA KATKI SAĞLAYAN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

İklim değişikliğiyle mücadelenin tek bir kurumun veya yalnızca belediyelerin gerçekleştirebileceği bir çalışma olmadığının altını çizen İskender, “Çalıştayımızda ortaya konulan her fikir ve öneri, Ortahisar'ın geleceğine yapılmış değerli bir katkıdır. Bu anlayışla çalıştayımıza katkı sağlayan tüm kurumlarımıza, akademisyenlerimize, paydaşlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

DR. YALÇIN: “ORTAHİSAR’DA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELENİN YOL HARİTASINI ORTAYA KOYUYORUZ”

İstanbul Enerji A.Ş. Genel Müdürü Dr. Yüksel Yalçın, çalıştayda Ortahisar’da iklim değişikliğiyle mücadelenin yol haritasının oluşturulacağını söyledi.

Çalıştayda ortaya konulan fikir ve öneriler doğrultusunda sera gazı emisyonlarını azaltmayı, enerji verimliliğini artırmayı, yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştırmayı ve iklim değişikliğine uyum kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade eden Yalçın, sürece sağladığı katkılar için Belediye Başkanı Ahmet Kaya’ya teşekkür etti.

Çalıştayda ortaya çıkacak veriler ışığında, katılımcı ve uzun vadeli bir planlama anlayışıyla, iklim krizine karşı hazırlıklı ve dayanıklı bir kent modeli oluşturulması hedefleniyor.