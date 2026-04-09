Yeniçağ Gazetesi
09 Nisan 2026 Perşembe
Sebzelerin vitaminlerini yok etmeyin: Yemekleri pişirirken bu ince çizgiye dikkat

Her gün faydalı diye kaşık kaşık yediğimiz sebzelerin vitaminlerini yanlış pişirme ile yok ediyor olabiliriz. Uzmanlar haşlama yerine buharı, soğuk su yerine kaynar suyu ve kısa pişirmeyi öneriyor.

Cansu İşcan Derleyen: Cansu İşcan
Günlük sofralarımızın vazgeçilmezi sebzeler, pazar tezgahlarından özenle seçilerek mutfağa taşınıyor ancak pişirme aşamasında yapılan hatalar bu şifa kaynaklarını besin açısından fakirleştiriyor.

Beslenme uzmanları ve mutfak profesyonelleri, yaygın yöntemlerin özellikle C ve B grubu vitaminlerini büyük ölçüde kaybettirdiğini belirtiyor. Faydalı diye tüketilen sebzeler, yanlış uygulamalarla sadece doldurucu bir öğüne dönüşebiliyor. Bu durum, sağlıklı beslenme hedeflerini de olumsuz etkiliyor.

Suyun İçinde Boğulan Şifa Kaynakları

Sebzeleri tencere dolusu suda uzun süre fokur fokur kaynatmak, en sık karşılaşılan hatalardan birini oluşturuyor. Brokoli veya ıspanak gibi narin sebzeler, bol suyla doğrudan temas edince içerdikleri su çözünür vitaminleri suya bırakıyor.

Bu vitaminler lavaboya dökülürken sebze besin değerini önemli oranda yitiriyor. Uzmanlar, haşlama yerine buharda pişirmeyi tavsiye ediyor.

Buhar yöntemiyle sebze suyla temas etmeden kendi dokusunda vitaminlerini koruyor ve hem lezzetini hem de rengini muhafaza ediyor. Böylece tabağa gelen ürün, gerçek anlamda şifa kaynağı olabiliyor.

Soğuk Su Tuzağına Düşmeyin, Zamanı Kısaltın

Birçok kişi sebzeleri tencereye yerleştirdikten sonra üzerine soğuk su ekleyip ocağı açıyor. Bu alışkanlık pişme süresini gereksiz yere uzatarak ısıya maruz kalma zamanını artırıyor. Her ekstra dakika, vitamin kaybını hızlandırıyor.

Doğru yöntem ise suyu önce iyice kaynatmak ve sebzeleri fokurdayan suya atarak hızlıca pişirmek. Şok haşlama olarak bilinen bu teknik, süreci kısaltıyor ve besin değerlerini korumada etkili oluyor.

Kısa süreli temas sayesinde sebzeler hem besleyici kalıyor hem de çiğlik hissi vermeden tüketilebilir hale geliyor.

Aşırı Pişirmeyin, Sebzeleri Canlı Tutun

Sebze çatala değdiğinde dağılıyorsa veya rengi matlaşıp pörsümüş bir hal alıyorsa, o sebze besin değerinin çoğunu kaybetmiş demektir. Aşırı pişirme yalnızca vitaminleri yok etmekle kalmıyor, dokuyu ve lezzeti de bozuyor.

Uzmanlara göre sebzeler hafif çıtır kalacak şekilde pişirilmeli. Bu yaklaşım hem sağlık açısından faydalı hem de sofraya daha iştah açıcı ürünler sunuyor. Renkli ve diri sebzeler, vücuda daha fazla fayda sağlarken aynı zamanda görsel olarak da çekici oluyor.

Doğru Pişirme ile Maksimum Faydaya Ulaşın

Pazar pazar en taze sebzeleri seçmek işin sadece başlangıcı. Asıl kritik adım mutfakta atılıyor. Buharda pişirme, kaynar suda şok haşlama ve aşırı pişirmeden kaçınma gibi basit değişiklikler, sebzelerin vitaminlerini korumayı sağlıyor.

Bu yöntemler hem zaman tasarrufu hem de besin kalitesini artırıyor. Özellikle yoğun iş temposunda yaşayanlar için pratik ve etkili çözümler sunuyor.

Beslenme uzmanları, bu alışkanlıkların günlük yaşamda yaygınlaştırılmasıyla daha sağlıklı nesillerin yetişebileceğini vurguluyor.

