Kaza, saat 18.15 sıralarında İzmir-Ankara D-300 kara yolunun Gökçeören Kavşağı yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, İzmir yönünden Uşak istikametine ilerleyen Eser M. yönetimindeki 06 CIH 175 plakalı TIR'a, aynı yönde seyreden Bülent K. idaresindeki 45 BBA 857 plakalı sebze-meyve yüklü kamyonet arkadan çarptı.
YOLCU ARAÇTA SIKIŞTI
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan yolcu Fatih E., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralanan kamyonet sürücüsü ile araçta bulunan Fatih E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Fatih E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.