Hal Kayıt Sistemi (HKS) verileri, taze sebze piyasasında Ocak ayında yaşanan sert arz şokunun yaralarının Şubat ve Mart aylarında sarılmaya başladığını ancak fiyat istikrarının henüz sağlanamadığını ortaya koyuyor. Veriler, arz miktarındaki artışın etiketlere yansımadığını, bazı ürün gruplarında ise fiyatların adeta "zirveye demir attığını" gösteriyor.

ARZ ŞOKU AŞILDI, İSTİKRAR SAĞLANAMADI

Yılın ilk ayında yaşanan üretim ve lojistik kaynaklı arz daralması, Şubat ve Mart döneminde yerini toparlanmaya bıraktı. Ancak miktar endeksindeki bu iyileşme, beklenen fiyat düşüşünü beraberinde getirmedi. Piyasa analistlerine göre, arzın arttığı dönemde fiyatların düşmek yerine yatay seyretmesi, maliyet baskısının ve bayram sonrası oluşan talep dengesizliğinin bir yansıması.

Üretim verileri incelendiğinde, bazı ürünlerde "sezon rekorları" kırıldığı görülüyor. Salatalık ve patlıcan arz miktarı bu yılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Bu iki üründe yaşanan bolluk, sebze endeksinde genel bir aşağı yönlü ivmelenme sağladı. Buna rağmen, genel endeksteki bu düşüş mutfaktaki yangını tamamen söndürmeye yetmiyor.

Miktar endeksinde toparlanma emareleri görülse de, bu ürünler henüz üretimde "zirve noktasına" ulaşmış değil.

BEKLENTİ: GÖZLER YENİ HASAT DÖNEMİNDE

Şu anki tablo, sebze endeksinde kısmi bir rahatlama olsa da bazı temel ürünlerin hala pahalı kalmaya devam ettiğini kanıtlıyor. Uzmanlar, domates ve biberde kalıcı bir fiyat düşüşü için arz miktarının "zirve noktasına" ulaşması ve bayram sonrası sarkan talep baskısının tamamen sönümlenmesi gerektiğini vurguluyor.