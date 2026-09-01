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Kaynak: İHA

Gıda atıklarının çöpe gitmesini engelleyerek ekonomiye ve çevreye kazandırılmasını amaçlayan İEÜ Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Duygu Geçkin, uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı. Lahana, mor havuç ve pancar gibi sebze atıklarını kozmetik sektöründe kullanılabilecek doğal renklendiricilere dönüştüren "Chroma Naturals" projesi, 30’u aşkın ülkeden girişimcilerin yarıştığı Danimarka’daki Creative Business Cup dünya finalinde ikincilik elde etti.

PETROL VE HAYVANSAL KÖKENLİ RENKLENDİRİCİLERE BİTKİSEL ALTERNATİF

Kozmetik sektöründe yaygın şekilde yararlanılan petrol bazlı ve hayvansal pigmentlere sürdürülebilir bir alternatif geliştirdiğini belirten Duygu Geçkin, çalışma sürecini şu sözlerle açıkladı:

"Gıda yan ürünlerinden doğal pigment üretmek adına TÜBİTAK desteğiyle nitelikli araştırmalar yürüttüm. Örneğin, mor lahanadan tamamen doğal bir allık elde etmek üzere çalışmalar gerçekleştirerek önemli aşamalar kaydettik. Ardından Chroma Naturals’ı kurdum. Hedefimiz ruj, allık, dermokozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde bu doğal bitkisel pigmentlerin kullanılmasını sağlamak. Danimarka’daki dünya ikinciliği, projemizin uluslararası alandaki karşılığını görmek açısından çok değerliydi. Bundan sonraki hedefim Chroma Naturals’ı küresel pazarda güçlü bir marka konumuna taşımak."

İEÜ+KREA: "YENİLİKÇİ FİKİRLERİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Create in İzmir projesi ve İzmir Kalkınma Ajansı iş birliğiyle düzenlenen Creative Business Cup Türkiye 2026 yarışmasını birincilikle tamamlayarak Danimarka biletini alan Geçkin’in başarısını değerlendiren İEÜ Yaratıcı Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İEÜ+KREA) Müdürü Dr. Gözde Çeviker ise, üniversitelerinden çıkan yenilikçi projelerin dünya çapında karşılık bulmasından gurur duyduklarını ve akademisyen ile girişimcileri desteklemeyi sürdüreceklerini vurguladı.