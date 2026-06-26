Yoğun talep üzerine yeni konserler planlayan Ferah, 18 Temmuz’da bu kez Festival Park Yenikapı sahnesinde müzikseverlerle buluşacak. Konserde “Sil Baştan”, “Can Kırıkları”, “Yağmurlar” ve “Bu Aşk Fazla Sana” gibi sevilen şarkılarını seslendirecek.Şebnem Ferah’ın yeni konser tarihi belli oldu: Biletler dakikalar içinde tükenmişti - Resim : 1

Sanatçı ayrıca 27 Haziran’da yeniden KüçükÇiftlik Park’ta sahne alacak. 18 Temmuz konserinin biletleri ise 26 Haziran itibarıyla BiletSpace üzerinden satışa çıktı.

Şebnem Ferah’ın yeni konser tarihi belli oldu: Biletler dakikalar içinde tükenmişti - Resim : 2

Sahnedeki performansıyla büyük beğeni toplayan Ferah’ın dönüşü, Türk rock müziğinde yılın en dikkat çeken konser serilerinden biri olarak görülüyor.