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Kaynak: Haber Merkezi

Yoğun talep üzerine yeni konserler planlayan Ferah, 18 Temmuz’da bu kez Festival Park Yenikapı sahnesinde müzikseverlerle buluşacak. Konserde “Sil Baştan”, “Can Kırıkları”, “Yağmurlar” ve “Bu Aşk Fazla Sana” gibi sevilen şarkılarını seslendirecek.

Sanatçı ayrıca 27 Haziran’da yeniden KüçükÇiftlik Park’ta sahne alacak. 18 Temmuz konserinin biletleri ise 26 Haziran itibarıyla BiletSpace üzerinden satışa çıktı.

Sahnedeki performansıyla büyük beğeni toplayan Ferah’ın dönüşü, Türk rock müziğinde yılın en dikkat çeken konser serilerinden biri olarak görülüyor.