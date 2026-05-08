Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Şebnem Ferah, tam 6 yıl sonra yeniden dinleyicileriyle buluşacak. Sanatçının 3 ve 27 Haziran’da İstanbul Küçükçiftlik Park’ta vereceği konserler müzikseverlerden büyük ilgi gördü. Binlerce kişinin online sıraya girdiği etkinliklerin biletleri dakikalar içinde satıştan kaldırıldı.

İstanbul konserlerinin ardından Ferah’tan hayranlarını sevindiren yeni bir haber daha geldi. Ünlü sanatçının yeni konser adresi İzmir oldu.

“Mayın Tarlası”, “Deli Kızım Uyan”, “Yağmurlar” ve “İki Yabancı” gibi unutulmaz şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Şebnem Ferah, 13 Haziran’da İzmir Arena sahnesinde olacak. Büyük ilgi görmesi beklenen konserin biletleri ise 11 Mayıs Pazartesi günü satışa çıkacak.