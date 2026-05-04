Türk rock müziğinin efsane ismi Şebnem Ferah, uzun süren sessizliğini hayranlarını sevince boğan gizemli bir duyuruyla bozdu.
Şebnem Ferah’ın paylaşımı heyecanlandırdı: Sahnelere geri dönüş sinyali
Dilem Taştan
Sanatçı sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
Ferah, uzun yıllardır uzak kaldığı sahnelere dönüş sinyali verdi.
Paylaşımında yer alan 3 Haziran 2026 tarihi ve İstanbul vurgusu, büyük bir merak uyandırdı.
Takipçileri bu tarihi şimdiden bir konser, özel bir gösteri veya bambaşka bir sürpriz projenin habercisi olarak yorumladı.
Gözlerden uzak bir yaşam sürdüğü uzun bir aranın ardından yeniden gündeme oturan güçlü ses, paylaşımına eklediği notta hislerini şu sözlerle ifade etti:
"Şimdi ben buraya ne yazsam heyecanımı tarif etmeye yetmeyecek, bir şeyler eksik kalacak."
