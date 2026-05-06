3 Haziran’da İstanbul’da gerçekleşecek konserin duyurulmasıyla birlikte büyük bir heyecan yaşandı. KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenecek etkinliğin biletleri satışa çıkar çıkmaz yoğun ilgi gördü.

Farklı fiyat kategorilerinde satışa sunulan biletler yalnızca 12 dakika içinde tamamen tükendi. Online satış sırasında yaklaşık 280 bin kişinin sıraya girmesi, konsere olan ilgiyi gözler önüne serdi. Bilet bulamayan hayranlar ise sosyal medya üzerinden sanatçıya seslenerek yeni konser tarihleri talep etti.

Konser duyurusunda duygularını paylaşan Ferah, heyecanını kelimelerle ifade etmekte zorlandığını belirterek dinleyicileriyle yeniden buluşacağı günü sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

Sanatçı en son 2020 yılında sahne almıştı. 2023’teki doğum gününde yaptığı paylaşımda ise uzun süre sahnelerden uzak kalmanın kendisi için de şaşırtıcı olduğunu ifade etmişti. Geçtiğimiz dönemde stüdyodan paylaştığı görüntülerle yeni projelere dair ipuçları veren Ferah’ın son albümü, 2018 yılında yayımlanan Parmak İzi olmuştu.