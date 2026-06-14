Şebnem Ferah 6 yıl sonra İzmir'de : Binlerce kişi tek ses oldu

Gecenin finalinde ise duygu dolu anlar yaşandı. Şebnem Ferah, "Hoşçakal" şarkısını seslendirirken sahneye yağan yapay kar, konserin görsel atmosferini zirveye taşıdı.

Seyircisine hitap eden sanatçı, "Hem ben hem de ekip arkadaşlarım sizi çok özledik" sözleriyle duygularını paylaştı. Ferah'a sahnede uzun yıllardır birlikte çalıştığı müzisyenlerden oluşan ekibi eşlik etti.