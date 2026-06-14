Uzun süredir sahnelerden uzak kalan Ferah, 3 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirdiği dönüş konserinin ardından turnesinin ikinci ayağında İzmir'e geldi.
Şebnem Ferah 6 yıl sonra İzmir'de : Binlerce kişi tek ses oldu
Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Şebnem Ferah, altı yıllık konser arasını sonlandırarak İzmirli hayranlarıyla yeniden buluştu. Günler öncesinden tükenen biletlerin ardından binlerce kişi, sanatçıyı izlemek için İzmir Arena'yı doldurdu.Kaynak: İHA
Konser başlamadan saatler önce alana gelen müzikseverler giriş noktalarında yoğunluk oluştururken, sanatçı sahneye adım attığı anda büyük bir alkış ve tezahüratla karşılandı.
Konserin açılışı, sanatçının yeniden doğuşunu simgeleyen anka kuşu temalı görseller eşliğinde gerçekleşti. İlk olarak "Çakıl Taşları" ve "Başka Bir Yol Var" şarkılarını seslendiren Ferah, gece boyunca sevilen eserlerinden oluşan geniş bir repertuvar sundu.
"Kalbim Mezar", "Koridor", "Birileri Var", "Can Kırıkları", "Bugün", "Yağmurlar", "Sil Baştan", "Yalnız", "Sigara", "Fırtına" ve "Bu Aşk Fazla Sana" gibi unutulmaz parçalar, binlerce kişinin eşlik ettiği dev bir koroya dönüştü.
Gecenin finalinde ise duygu dolu anlar yaşandı. Şebnem Ferah, "Hoşçakal" şarkısını seslendirirken sahneye yağan yapay kar, konserin görsel atmosferini zirveye taşıdı.
Seyircisine hitap eden sanatçı, "Hem ben hem de ekip arkadaşlarım sizi çok özledik" sözleriyle duygularını paylaştı. Ferah'a sahnede uzun yıllardır birlikte çalıştığı müzisyenlerden oluşan ekibi eşlik etti.
Ünlü isimlerin de yoğun ilgi gösterdiği konserde, Doğa Rutkay ve eşi Kerimcan Kamal, Melike Şahin, Ceylan Ertem ve Salih Bademci dikkat çeken konuklar arasında yer aldı.
Yoğun talep nedeniyle Şebnem Ferah'ın 21 Haziran'da yeniden İzmir'de sahne alacağı açıklandı. Sanatçının dönüş konserleri, hayranları tarafından büyük ilgi görmeye devam ediyor.