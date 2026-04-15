Bolu’nun Seben ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonla, kaçak avcıların gölete bıraktığı ağlara takılan yüzlerce kilo ağırlığındaki canlı balık özgürlüğüne kavuşturuldu. Seben İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bolu İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından 3 Nisan tarihinde Seben Göleti’nde düzenlenen ortak denetimlerde, su altına gizlenmiş kaçak av ağları tespit edildi.

Ekiplerin titiz çalışmalarıyla sudan çıkarılan ağların içerisinde, ticari değeri oldukça yüksek olan ve toplam ağırlıkları 250 kilogramı bulan yaklaşık 100 adet canlı sazan balığının mahsur kaldığı belirlendi. Jandarma personeli tarafından ağlardan tek tek ve özenle kurtarılan sazan balıkları, vakit kaybedilmeden doğal yaşam alanları olan göl sularına geri bırakıldı. Kaçak avcılıkta kullanılan ve el konulan ağlar ise imha edilmek üzere Seben İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Bölgede doğal hayatın korunmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.