Szymanski'den şaşırtan Fenerbahçe itirafı: Mourinho detayı...

Fenerbahçe'den sonra transfer olduğu Rennes ile ilgili de konuşan 26 yaşındaki futbolcu, "Burası çok sakin bir şehir. Bulunduğum durumdan sonra tam olarak ihtiyacım olan şey buydu. Frankowski, Marcin Bulka ve Mateusz Wieteska ile bu transfer hakkında ne düşündüklerini konuştum. Mutluyum ve önümüzdeki dönemde formumun arttığını kanıtlayacağıma inanıyorum." dedi.