Kış transfer döneminde Fenerbahçe'den Rennes'e transfer olan Sebastian Szymanski açıklamalarda bulundu.
Szymanski'den şaşırtan Fenerbahçe itirafı: Mourinho detayı...
Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den Rennes'e transfer olan Szymanski, dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Mourinho ayrıntısı göze çarptı. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Polonyalı orta saha, sarı-lacivertli ekip hakkında dikkat çeken dikkat çeken ifadeler kullandı.
2023 yazında 9 milyon 750 bin Euro karşılığında Dinamo Moskova'dan transfer edilen Szymanski, Fenerbahçe formasıyla 134 maça çıkarken 22 gol atıp 30 da asist üreterek toplamda 52 gole doğrudan katkı sağladı.
"Daha Erken Ayrılabilirdim"
Jose Mourinho hakkında konuşan Szymanski, "Jose Mourinho olmasaydı, Fenerbahçe'den biraz daha erken ayrılabilirdim" dedi.
Mourinho Sözleri
Polonyalı futbolcu, "Size güvenen bir teknik direktörün olması güzel bir şey, bunu saklamayacağım. Mourinho benim için öyle biriydi. Harika bir insan ve harika bir teknik direktör" ifadelerini kullandı.
Szymanski, "Mourinho, transfer dönemi sona erdikten sonra ayrıldı. Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de çok az oynadım, kendi pozisyonumda oynamadım ve beklemek zorunda kaldım." diye konuştu." dedi.
Fenerbahçe'den sonra transfer olduğu Rennes ile ilgili de konuşan 26 yaşındaki futbolcu, "Burası çok sakin bir şehir. Bulunduğum durumdan sonra tam olarak ihtiyacım olan şey buydu. Frankowski, Marcin Bulka ve Mateusz Wieteska ile bu transfer hakkında ne düşündüklerini konuştum. Mutluyum ve önümüzdeki dönemde formumun arttığını kanıtlayacağıma inanıyorum." dedi.
Rennes Karnesi
Szymanski, yeni takımı Rennes'te toplam 6 maç çıktı. Polonyalı, bu müsabakalarda 2 asist yaptı.