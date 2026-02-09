Şehrin bilinen en eski adı olan Sebastia, Roma İmparatorluğu dönemine uzanıyor. Bu ad, Roma İmparatoru Augustus’un Yunanca karşılığı olan Sebastos kelimesinden türetilmiş olup “Augustus’un şehri” anlamına geliyor. MÖ 1. yüzyılda verilen bu ad, Sivas’ın Roma hâkimiyeti altındaki önemini de ortaya koyuyor.

Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılmasının ardından Bizans yönetimine giren şehir, bu dönemde Sebasteia adıyla anılmaya başlandı. Yunanca telaffuzun etkili olduğu bu süreçte şehir, aynı zamanda Hristiyanlık açısından da önemli bir merkez haline geldi.

Yüzyıldan itibaren Türklerin Anadolu’ya yerleşmesiyle birlikte şehirde yeni bir dönem başladı. Türkçe konuşan halk, Yunanca kökenli Sebasteia adını zamanla daha kısa ve kolay telaffuz edilen bir biçime dönüştürdü. Bu süreçte ad, halk arasında Sevas ve ardından Sivas şeklini aldı. Uzmanlar, bu değişimin ani bir karar değil, yüzyıllar süren doğal bir dil evriminin sonucu olduğunu belirtiyor.

Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde şehir, resmî kayıtlarda da Sivas adıyla yer aldı. Cumhuriyet döneminde de bu ad korunarak günümüze kadar ulaştı.

Tarihçiler, Sivas’ın adının değişim sürecinin, Anadolu’daki pek çok şehrin yaşadığı kültürel ve dilsel dönüşümün tipik bir örneği olduğunu vurguluyor. Sebastia’dan Sivas’a uzanan bu yolculuk, kentin binlerce yıllık geçmişini tek bir kelimede özetliyor.