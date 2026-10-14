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Kaynak: Haber Merkezi

Seat ve Cupra CEO'su Markus Haupt, henüz kesinleşmiş bir karar bulunmadığını belirterek olası bir kapanış senaryosunda dahi mevcut araçlara 15 yıl boyunca servis desteği sunulacağını açıkladı.

Kardeş marka Cupra'nın yüksek kar marjıyla yakaladığı büyüme ve Volkswagen Grubu'nun model çeşitliliğini yarı yarıya düşürmeyi hedefleyen küresel yapılanma planları, Seat markasının geleceğine ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi. Paris Otomobil Fuarı kapsamında değerlendirmelerde bulunan Seat ve Cupra CEO'su Markus Haupt, markanın 2029 yılına kadar kademeli olarak sonlandırılması seçeneğinin masadaki senaryolardan biri olduğunu kabul etti; ancak iddiaların aksine sürecin kesinleşmiş bir karar olmadığını vurguladı.

IBIZA VE ARONA MODELLE RİNE HAFİF HİBRİT YATIRIMI

Seat'a yatırım yapmayı sürdürdüklerini belirten Haupt, markanın pazardaki varlığını koruduğunun somut kanıtı olarak Ibiza ve Arona modellerini işaret etti. Şirket, İspanya'da en çok satan araç konumundaki Ibiza ile Arona modellerine 2027 yılı itibarıyla hafif hibrit (mHEV) motor seçeneklerini eklemeyi planlıyor. Haupt, Seat'ın şirket stratejisinde aktif bir rol oynamaya devam ettiğini ifade etti.

OLASI BİR KAPANMA SENARYOSUNDA 15 YIL SERVİS GARANTİSİ

Kademeli sonlandırma ihtimaline karşı mevcut araç sahiplerine de güvence veren CEO Markus Haupt, markanın faaliyetleri tamamen dursa dahi Seat kullanıcılarına 15 yıl boyunca yedek parça ve teknik servis desteğinin kesintisiz olarak sağlanacağını beyan etti.

KARARDA EMİSYON VE PAZAR DİNAMİKLERİ ETKİLİ OLACAK

Nihai yol haritası için kesin bir takvim bulunmadığını belirten marka yöneticileri, Seat'ın geleceğini şekillendirecek temel unsurları şu şekilde sıraladı:

Emisyon Düzenlemeleri: Özellikle 2030 yılı itibarıyla yürürlüğe girecek daha sıkı karbondioksit ($CO_2$) hedefleri ve regülasyon esneklikleri.

Müşteri Eğilimleri ve Elektrikleşme: Tüketicilerin tamamen elektrikli otomobillere geçiş hızı ve pazar talepleri.

Makroekonomik Ortam: Küresel pazarlardaki jeopolitik gelişmeler ve maliyet dengeleri.