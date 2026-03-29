Sean Dyche, Tottenham ile görüştüğü yönündeki iddiaları esprili bir şekilde yalanladı. İngiliz teknik adam, Londra’da bir barda arkadaşlarıyla vakit geçirdiğini belirterek, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Son haftalarda alınan kötü sonuçlar nedeniyle Igor Tudor üzerindeki baskı artarken, Tottenham’da teknik direktör değişikliği ihtimali gündemdeki yerini koruyor. Londra ekibi, son yedi maçta beş yenilgi alarak ligdeki konumunu tehlikeye soktu.

TalkSport’a konuşan Dyche, hakkında çıkan haberleri gülerek karşıladığını ifade etti: “Bir barda oturuyorum, yanımdaki biri bana ‘Tottenham ile görüşüyormuşsun’ diyor. Ona ‘Seninle bir şeyler içiyorum, pek mümkün görünmüyor’ dedim.”

Geçtiğimiz ay Nottingham Forest tarafından görevine son verilen Dyche, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. 54 yaşındaki teknik adam, olası iş fırsatlarını kariyerinin doğal bir parçası olarak değerlendirirken, Tottenham için övgü dolu ifadeler kullandı: “Tottenham büyük ve harika bir kulüp. Böyle bir kulüple anılmak elbette gurur verici.”

Dyche iddiaları net şekilde yalanlamasına rağmen, Tottenham’da Igor Tudor’un geleceği belirsizliğini koruyor ve teknik direktör koltuğu etrafındaki tartışmalar devam ediyor.