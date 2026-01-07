Suriye ordusu, terör örgütü YPK/SDG ile yürüttüğü ‘entegrasyon’ müzakerelerinden sonuç çıkmaması ile artan gerginliğin son halkası olarak Halep’te operasyon başlattı. Halep’in iki mahallesindeki SDG mevzilerinin ‘meşru hedef’ olarak ilan edilmesi sonrası başlayan operasyonda farklı noktalarda çatışmalar yaşanıyor. Öte yandan Halep’te sivil halk kentten çıkmaya çalışıyor.

Suriye’de SDG’ye yönelik operasyonun başlaması ile birlikte sıcak çatışmanın Suriye ve bölgeye etkisi merak konusu oldu.

"ABD UZUN SÜRELİ ÇATIŞMAYA İZİN VERMEZ"

Yeniçağ yazarı Arslan Bulut ABD’nin Suriye’de uzun süreli bir çatışmaya izin vermeyeceğini söyledi. Türkiye’nin pratikte Suriye’deki bu tür olaylara müdahale edecek durumda olmadığını vurgulayan bulut şunları söyledi:

“ABD, Suriye’yi yönetsin diye yetiştirdiği HTŞ lideri Ahmet Şara ile “Bölgedeki kara kuvvetlerimiz” dediği SDG’nin yani PYD/YPG’nin başı Mazlum Abdi’nin uzun süreli bir çatışmaya girmesine izin vermez. Türkiye ise pratikte Suriye’deki bu tür olaylara müdahale edecek durumda değildir, çünkü Türkiye sınırından itibaren 30 kilometre sınırlaması var! ABD’nin koyduğu bu yasak bir defa çiğnendi, onda da bir Türk SİHA’sı ABD tarafından düşürüldü... Şimdiki çatışma ise Halep’in bir bölümüyle ilgilidir.”

Operasyonun Halep’te başlamasının nedeninin kentteki mevzilenme sorunundan kaynaklanma ihtimalinin yüksek olduğunun altını çizen Bulut, Suriye ordusunun operasyonu Fırat’ın doğusuna taşıyamayacağını söyledi. Bulut, SDG’nin silahlı yapısının Suriye ordusunun mevcut durumundan daha iyi durumda olduğunu sözlerine ekledi.

TÜRKİYE VE ABD’NİN TAVRI NE OLACAK?

Gazeteci Musa Özuğurlu, YENİÇAĞ’a yaptığı değerlendirmede tarafların müzakere sürecinde kendi isteklerini karşı tarafa kabul ettiremediğine dikkat çekti. Taraflardan birinin SDG, diğerinin ise Suriye’deki geçici yönetimi oluşturan HTŞ’nin olduğunu vurgulayan Özuğurlu, iki tarafın da farklı şeyler istediğinin altını çizdi.

Gazeteci Özuğurlu ABD’nin çatışmayı bir an önce bitirmeyi isteyebileceğini belirterek Türkiye’nin ise SDG’ye operasyonu olumlu karşılayacağını söyledi. Özuğurlu, Türkiye’nin direkt müdahale edip etmeyeceğini bilemeyeceğini ancak bunu isteyeceğini söyledi.

Suriye yönetiminin bir gözünü mutlaka Türkiye’ye dönmesi gerektiğinin altını çizen Özuğurlu, “Çatışmayı bitirmek için mutlaka küresel güçler girecektir” dedi.

OPERASYON NEDEN HALEP’TE YAPILDI?

Suriye’deki çatışma ile ilgili bir başka merak konusu ise operasyonun neden Halep’te yapıldığı oldu. Gazeteci Musa Özoğuz, Suriye yönetiminin operasyonu Halep’te başlatmasının nedeninin ‘karşılıklı güç denemesi’ olduğunu vurguladı. Halep’te iki tarafın da birbirini tarttığını belirten Özuğurlu, Suriye ordusunun neden Fırat’ın doğusunda saldırı başlatmadığını anlattı.

Bunun iki nedeni olduğunu belirten Özuğurlu, birinci nedenin ABD’nin tepkisinden çekinmeleri, ikinci nedenin ise Suriye yönetimi için Fırat’ın doğusunda operasyon yapmanın ne kadar mümkün olduğunun bilinmediğini söyledi.

Özuğurlu, ABD’nin izin vermemesi durumunda Suriye ordusunun SDG’nin işgal ettiği Fırat’ın doğusuna adım atamayacağını vurguladı.

OPERASYON NE KADAR SÜRECEK?

Suriye’deki operasyon ve çatışmaların ne kadar süreceğinin özellikle ABD ve Türkiye’nin tavrına bağlı olacağının altını çizen gazeteci Musa Özuğurlu, tarafların anlaşmasına bağlı olarak operasyonun ilerleyebileceğini ya da sona erebileceğini söyledi.