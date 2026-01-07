Terör örgütü Suriye Demokratik Güçleri (SDG), çok etnikli ve çok mezhepli yapısıyla IŞİD’e karşı mücadelede aktif rol oynayan bir askeri oluşumdur. İşte, SDG nedir?

SDG NEDİR?

Kürt, Arap, Süryani, Ermeni ve Türkmenlerden oluşmakta olup, IŞİD'e karşı mücadele için ortak operasyon gücü olarak oluşturulmuştur. Silahlı gücünün çoğunu terör örgütü YPG oluşturur. Amerika Birleşik Devletleri tarafından fonlanmış ve silahlandırılmıştır.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), 2015 yılında Suriye’de kurulan çok etnikli ve çok mezhepli bir askeri oluşumdur. SDG’nin amacı, Suriye’de terör örgütlerine karşı savaşmak ve bölgede güvenlik ile siyasi istikrarı sağlamaktır. Yapısında Kürt grupları olan terör örgütü YPG (Halk Savunma Birlikleri) ve YPJ (Kadın Savunma Birlikleri) gibi birliklerin yanı sıra Arap, Türkmen ve Hristiyan milisler de yer alır.

SDG, hem askeri hem de sivil kanatlara sahiptir. Askeri kanadı savaş operasyonlarını yürütürken, sivil kanadı bölgelerde yönetim, eğitim, sağlık ve diğer kamu hizmetlerini sağlar. Özellikle Kuzey ve Doğu Suriye’de aktiftir ve IŞİD’e karşı yürütülen uluslararası mücadelede ABD ve bazı Batılı ülkeler tarafından desteklenmiştir.

Türkiye ve bazı diğer ülkeler, SDG’yi terör örgütü PKK ile bağlantılı bir oluşum olarak görmekte ve güvenlik tehdidi olarak değerlendirmektedir. SDG, Suriye’de hem askeri hem de siyasi açıdan önemli bir aktör olarak varlığını sürdürmektedir.