60 yıllık müzik kariyeriyle rock tarihine damga vuran Scorpions, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda vereceği konser için BKM Organizasyonu’nun düzenlediği etkinlik öncesinde Türkiye’ye seslendi.“

İSTANBUL’U KASIRGA GİBİ SALLAYACAĞIZ”

Grubun unutulmaz solisti Klaus Meine, karakteristik beresi ve sahne enerjisiyle kameralar karşısına geçti. Meine’nin “24 Haziran’da İstanbul’u kasırga gibi sallayacağız” ifadesi hayranlar arasında büyük yankı uyandırdı.

EFSANE ŞARKIYA İMA

“Kasırga” benzetmesi, grubun dünya çapında tanınan parçası Rock You Like a Hurricane’a net bir atıf olarak değerlendirildi. Bu vurgu, 24 Haziran gecesi stadyumda fırtına gibi bir enerji ve yüksek tempolu bir atmosferin yaşanacağına işaret etti.