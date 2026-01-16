Bilim dünyasından gelen yeni veriler, tarım ilaçlarının su altındaki ekosistemi nasıl sessizce yok ettiğini gözler önüne seriyor.

'Science' dergisi açıkladı: Balıklar için görünmez katil: Tarım ilaçları - Resim : 1

İşte çalışmanın detayları:

TARIM İLAÇLARININ BALIKLAR ÜZERİNDEKİ GİZLİ TEHLİKESİ

Bilim insanları, tarımda yaygın şekilde kullanılan pestisitlerin balıkların yaşam süresini ciddi ölçüde kısalttığını ortaya koydu.

'Science' dergisi açıkladı: Balıklar için görünmez katil: Tarım ilaçları - Resim : 2

Araştırma kapsamında, Çin'deki göllerde yaşayan 20 binden fazla balık üzerinde yapılan saha gözlemleri ile yaygın pestisitlerden klorpirifosun, balıklardaki düşük düzeyli ancak uzun süreli etkileri incelendi.

'Science' dergisi açıkladı: Balıklar için görünmez katil: Tarım ilaçları - Resim : 3

HÜCRESEL YAŞLANMA VE TELOMERLERİN ROLÜ

Pestisitlere maruz kalan balıkların, yaşlanmanın biyolojik göstergesi olarak kabul edilen telomerlerinin belirgin şekilde kısaldığı tespit edildi.

'Science' dergisi açıkladı: Balıklar için görünmez katil: Tarım ilaçları - Resim : 4

Telomerlerin kısalmasının hücresel yaşlanmayı hızlandırdığı ve vücudun yenilenme kapasitesini azalttığı belirtilirken, bu göllerdeki balık popülasyonlarının daha genç bireylerden oluştuğu, bunun da yaşam süresinin kısaldığına işaret ettiği kaydedildi.

'Science' dergisi açıkladı: Balıklar için görünmez katil: Tarım ilaçları - Resim : 5

LABORATUVAR VERİLERİ VE BİLİMSEL KANITLAR

Laboratuvar deneyleri de bulguları doğrularken, düşük dozda ancak uzun süreli pestisite maruz kalmanın balıkların hayatta kalma oranını ciddi ölçüde düşürdüğü ve telomer yapısını bozduğu görüldü. Çalışmanın detaylarına "Science" dergisinde yer verildi.

'Science' dergisi açıkladı: Balıklar için görünmez katil: Tarım ilaçları - Resim : 6

