Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği'nin ekonomik büyümesini hızlandırmak ve küresel yetenekleri bölgeye çekmek için Schengen vizesine dair yeni bir strateji taslağı sundu. Yaklaşık 15 sayfalık belgede, kısa süreli iş seyahatlerindeki vize ve süre kısıtlamalarının kaldırılmasına odaklanılıyor.

Komisyon, mevcut sistemin yavaş ve caydırıcı yapısının, nitelikli profesyonelleri başka pazarlara yönelttiğini vurguluyor.

90 GÜN KURALI YENİDEN DEĞERLENDİRİLİYOR

Schengen Bölgesi'nde geçerli olan mevcut kurala göre, üçüncü ülke vatandaşları herhangi bir 180 günlük dönemde en fazla 90 gün kalabiliyor. Bu sınır aşıldığında uzun süreli vize veya oturum izni zorunlu hale geliyor.

Ancak Komisyon, bu uygulamanın proje bazlı veya döngüsel iş modellerinde çalışanlar için süreçleri zorlaştırdığını ve ekonomik verimliliği düşürdüğünü belirtiyor.

BELİRLİ MESLEK GRUPLARINA ÖZEL DÜZENLEME

Taslakta, AB'de yerleşik olmadan daha uzun süre kalması gereken meslek grupları tanımlanıyor. Yeni model, şu altı grubu kapsayacak şekilde planlanıyor: turne ve organizasyonlardaki sanatçılar, uluslararası müsabakalara katılan sporcular, sınır ötesi projelerde görevli uzmanlar, AB sanayi ve hizmet sektörlerine destek veren profesyoneller, lojistik hizmet sağlayan tır şoförleri ile kısa süreli ve tekrar eden görevlerdeki teknik personel.

AB ÇAPINDA TEK TİP KURALLAR GELİYOR

Komisyon, "uzatılmış kısa süreli konaklama" modeli için yeni bir yasal çerçeve oluşturmayı amaçlıyor. Bu kapsamda, üye ülkeler ile üçüncü ülkeler arasındaki ikili anlaşmalar gözden geçirilecek, zamanla kaldırılarak yerlerine AB genelinde geçerli ortak kurallar getirilecek.