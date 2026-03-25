Avrupa Birliği ve Schengen Bölgesi, sınır geçişlerinde köklü bir değişikliğe hazırlanıyor.
Pasaportta yeni dönem: Artık tarihe karışıyor
Uzmanlardan seyahat planı yapanlara uyarı geldi. Uzun süredir gündemde olan ve yürürlüğe girmesi beklenen uygulama, 10 Nisan’da devreye giriyor. Avrupa Birliği’nin yeni dijital sınır sistemi EES dönemi başlıyor.
Yeni dijital sistem olan EES (Giriş-Çıkış Sistemi), 10 Nisan 2026 itibarıyla yürürlüğe girerek pasaport kontrol süreçlerini önemli ölçüde dönüştürecek. Bu sistemle birlikte, yolcuların pasaportlarına fiziksel giriş-çıkış damgası basılması uygulaması da büyük ölçüde sona ermiş olacak.
Yeni düzenlemeye göre, Schengen bölgesine giriş yapan Avrupa Birliği vatandaşı olmayan yolcuların biyometrik verileri alınacak.
TÜRK VATANDAŞLARINI DA ETKİLEYECEK
Parmak izi ve yüz tanıma gibi bilgiler sisteme kaydedilerek, giriş ve çıkış işlemleri dijital ortamda takip edilecek. Özellikle Türk vatandaşları da bu uygulamadan etkilenecek gruplar arasında yer alıyor.
Seyahat planı yapanların dikkat etmesi gereken en önemli noktalardan biri, ilk girişlerde yaşanabilecek olası gecikmeler. Biyometrik kayıt işlemleri nedeniyle sınır kapılarında bekleme sürelerinin artabileceği belirtiliyor.
Ancak sisteme daha önce kaydı bulunan yolcular için sonraki geçişlerin daha hızlı ve pratik olması hedefleniyor.
Yetkililer, sistemin kademeli olarak devreye alınabileceğini ve bazı sınır kapılarında geçiş sürecinin farklı hızlarda ilerleyebileceğini ifade ediyor. Ayrıca teknik aksaklıklar gibi istisnai durumlarda geleneksel pasaport damgası uygulamasının devam edebileceği de vurgulanıyor.
EES sistemi, özellikle kısa süreli Schengen seyahatlerini kapsarken, oturma izni bulunan kişiler için farklı uygulamalar geçerli olacak. Yeni sistemle birlikte sınır güvenliğinin artırılması ve kayıt süreçlerinin dijitalleştirilmesi amaçlanıyor.