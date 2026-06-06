Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Schengen randevularında karaborsa iddiası: Büyükelçilikler harekete geçti

Schengen randevularında karaborsa iddiası: Büyükelçilikler harekete geçti

Türkiye’deki büyükelçilikler, Schengen vize randevularının özel yazılımlarla kapatılarak karaborsaya düşürülmesi iddialarını mercek altına aldı.

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Schengen randevularında karaborsa iddiası: Büyükelçilikler harekete geçti - Resim: 1

Schengen vizesi randevularının karaborsaya düştüğü iddiaları üzerine Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika ve Avusturya harekete geçti.

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Schengen randevularında karaborsa iddiası: Büyükelçilikler harekete geçti - Resim: 2

Büyükelçilikler, yetkisiz aracı şirketlere karşı vatandaşları uyarırken, randevu sistemlerinde usulsüzlükleri önlemek için yeni tedbirlerin devreye alındığını açıkladı.

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Schengen randevularında karaborsa iddiası: Büyükelçilikler harekete geçti - Resim: 3

Nefes Gazetesi'nin haberine göre, Büyükelçilikler, Schengen vize randevularının özel yazılımlarla kapatılarak karaborsaya düşürülmesi iddialarını mercek altına aldı.

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Schengen randevularında karaborsa iddiası: Büyükelçilikler harekete geçti - Resim: 4

Almanya Büyükelçiliği, randevu talebine ilişkin bekleme listesi sistemine geçildiğini ve bu sayede çeşitli hizmet sağlayıcılarının randevuları toplu olarak rezerve etmesinin engellendiğini bildirdi.

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Schengen randevularında karaborsa iddiası: Büyükelçilikler harekete geçti - Resim: 5

Açıklamada “Vize birimlerimiz adına hizmet sağlama amacıyla yetkilendirilmiş tek aracı kuruluş iDATA’dır. Üçüncü şahıs ve aracıların sunduğu pahalı hizmetlerden uzak durun” denildi.

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Schengen randevularında karaborsa iddiası: Büyükelçilikler harekete geçti - Resim: 6

Belçika’nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde ise yetkili olmayan aracı şirketler konusunda uyarılarda bulunarak, “Belçika için botlarla randevu alınması gibi bir durum yok. VFS’den başka acenteler bizim tarafımızdan yetkilendirilmiş değil ve tavsiyem onları kullanmamanız yönünde. Bunun hiçbir faydası yok. Bu boşa harcanmış para. Bence en iyisi doğrudan kendinizin VFS’ye gidip başvurmasıdır” dedi.

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Schengen randevularında karaborsa iddiası: Büyükelçilikler harekete geçti - Resim: 7

Hollanda Büyükelçiliği ise potansiyel usulsüzlük raporlarının ciddiye alındığını belirtilerek, “Aynı hizmet sağlayıcıyla çalışan diğer Schengen ülkeleriyle de istişarede bulunacağız. Avrupa Komisyonu tarafından başlatılan soruşturmayı memnuniyetle karşılıyoruz ve bulguları dış vize ortaklarımızla olan aynı diyaloğa dahil edeceğiz” açıklamasını yaptı.

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Schengen randevularında karaborsa iddiası: Büyükelçilikler harekete geçti - Resim: 8

Fransa Büyükelçiliği, konunun incelendiği ve önümüzdeki süreçte değerlendirileceği bilgisini paylaştı.

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Kaynak: Haber Merkezi
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