Schengen randevularında karaborsa iddiası: Büyükelçilikler harekete geçti

Belçika’nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde ise yetkili olmayan aracı şirketler konusunda uyarılarda bulunarak, “Belçika için botlarla randevu alınması gibi bir durum yok. VFS’den başka acenteler bizim tarafımızdan yetkilendirilmiş değil ve tavsiyem onları kullanmamanız yönünde. Bunun hiçbir faydası yok. Bu boşa harcanmış para. Bence en iyisi doğrudan kendinizin VFS’ye gidip başvurmasıdır” dedi.