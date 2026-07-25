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Yıllar sonra yeniden Bundesliga'da mücadele etmeye hazırlanan Schalke 04'te yeni sezon öncesi kaptanlık kararı netlik kazandı.

MİLLİ FUTBOLCU BUNDESLIGA'DA KAPTAN OLARAK DEVAM EDECEK

Ruhr24'te yer alan habere göre; Schalke 04'te milli futbolcu Kenan Karaman'ın kaptanlık görevini Bundesliga'da da sürdürecek. Alman ekibinde Timo Becker ve Nikola Katic de kaptan yardımcıları olarak görev yapmaya devam edecek.

MUSLIC'TEN KAPTANLIK KARARINA DESTEK

Teknik direktör Miron Muslic, kaptanlık düzeninde değişikliğe gitmeye gerek görmediğini belirterek, 'Bir yıl önce doğru kararları verdik. Kaptanımızın ve onu temsil edecek isimlerin doğru seçimler olduğunu düşünüyorum. Bu üçlü geçen sezon takımı sırtladı' ifadelerini kullandı.

KENAN KARAMAN ŞAMPİYONLUĞA 19 GOLLÜK KATKI VERDİ

Geçtiğimiz sezonu Bundesliga 2'de şampiyon olarak tamamlayan Schalke 04'te Kenan Karaman forma giydiği 32 maçta 14 gol, 5 asistlik performans sergiledi.