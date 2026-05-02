Schalke 04 milli oyuncu Kenan Karaman'ın golüyle Bundesliga'ya geri döndü

Bundesliga 2'de bu sezon uzun süredir liderlik koltuğunu koruyan Schalke 04 bitime 2 hafta kala mutlu sona ulaştı.
Milli oyuncu Kenan Karaman'ın kaptanlığını yaptığı Schalke 3 sene sonra Bundesliga'ya geri döndü.
Ligin 32'inci haftasında evinde Fortuna Düsseldorf'u konuk eden Schalke 04 maça taraftarının da desteğiyle hızlı başladı.
Karşılaşmanın henüz 15'inci dakikasında milli oyuncu Kenan Karaman sahneye çıkarak attığı golle Schalke'yi 1-0 öne geçirdi.
Schalka nefes kesen maçın geri kalan bölümünde tek farklı üstünlüğünü koruyarak milli oyuncunun golüyle yeniden Bundesliga'da mücadele etmeye hak kazandı.
3 sezon sonra geri dönen Schalke 04'ün bu başarısında kaptan Kenan Karaman'ın katkısıda çok büyük oldu.
Bu sezon toplam 30 maçta forma giyen Kenan Karaman 14 gol, 5 asistlik performansıyla Schalke 04'ün gol yükünü sırtladı.
Schalke 04 2 hafta kala Bundesliga'ya yükselmeyi garantileyerek maç sonu büyük sevinç yaşarken Paderborn'un Elvesberg karşısında alacağı sonuca göre de şampiyonluğunu ilan edebilir.