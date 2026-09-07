Fransa'da üretilen ve "2024 Yılın Otomobili" seçilen yüzde 100 elektrikli aile SUV'u Renault Scenic E-Tech, kapsamlı bir güncellemeden geçirildi.
Scenic E-Tech'te büyük yenilenme
Renault'nun popüler elektrikli SUV modeli Scenic E-Tech; yeni LFP batarya seçeneği, kısalan şarj süreleri ve Google Gemini AI entegrasyonuyla yenilendi. Menzil kapasitesini artıran ve teknolojisini üst seviyeye taşıyan model, ailelerin seyahat standartlarını yeniden belirliyor.Haber Merkezi
Kompakt boyutları ve 642 kilometreye varan sürüş menziliyle öne çıkan model; yeni batarya teknolojileri, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve yapay zeka entegrasyonuyla dikkat çekiyor.
YENİ BATARYA SEÇENEKLERİ VE HIZLI ŞARJ PERFORMANSI
220 HP (160 kW) gücündeki elektrik motoruyla sunulan Scenic E-Tech, ürün gamına eklenen iki farklı batarya kimyasıyla çeşitlendirildi. 89 kWsa kapasiteli NMC bataryalı Uzun Menzil versiyonu, WLTP standartlarına göre 642 kilometreye varan erim sunuyor.
DC hızlı şarj süresi yüzde 25 oranında kısaltılan bu seçenek, 150 kW tepe şarj gücüyle yüzde 15'ten yüzde 80 doluluğa 28 dakikada ulaşabiliyor.
İlerleyen dönemde satışa sunulacak 67 kWsa LFP bataryalı Standart Menzil versiyonu ise 467 kilometre WLTP menzili sağlıyor. Hücreden pakete (Cell-to-Pack) mimarisine sahip olan bu yapı, 165 kW tepe DC şarj gücü sayesinde yüzde 15'ten yüzde 80 şarj seviyesine 24 dakikada çıkabiliyor.
ÇEVRECİ TASARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİR İÇ MEKAN
Modelin dış tasarımına Gök Taşı Grisi ve Mat Kayrak Mavisi olmak üzere iki yeni renk seçeneği eklendi. Tampon ekleri siyah renge bürünürken, yüzde 72 oranında geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen yeni 19 ve 20 inçlik aerodinamik jantlar sunulmaya başlandı.
İç mekanda ise geri dönüştürülmüş PET kumaşlar, ABS-PC malzemeler, kübik gri ve opsiyonel ahşap kaplamalarla çevreci yaklaşım güçlendirildi.
YAPAY ZEKA VE GELİŞMİŞ GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ
Aracın bilgi-eğlence sistemine Google Asistan'a alternatif olarak Google Gemini AI yapay zeka desteği entegre edildi. Sürücüler bu sayede doğal dille araçla iletişim kurup karmaşık taleplerini yönetebiliyor.
Ayrıca Qi2 ve MagSafe destekli havalandırmalı kablosuz şarj ünitesi standart donanıma eklendi.
Güvenlik tarafında ise kamera bazlı Sürücü Yorgunluk Tespit Sistemi standart hale getirildi. Kamera üzerinden sürücüyü tanıyan sistem, koltuk ve navigasyon ayarlarını otomatik yüklüyor.
Çoklu araç takibi yapan Adaptif Hız Sabitleyici, şerit merkezleme ve acil durum durdurma asistanları güncellenirken, Smart Multi-Sense modu sürüş tarzına göre sürüş modları arasında otomatik geçiş sağlıyor.
Fransa'da Techno Uzun Menzil versiyonuyla 38 bin 750 eurodan başlayan fiyatlarla siparişe açılan modelin LFP bataryalı seçeneği ise sonbaharda 31 bin 750 euroluk başlangıç etiketiyle satışa sunulacak.