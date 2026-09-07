Scenic E-Tech'te büyük yenilenme

ÇEVRECİ TASARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİR İÇ MEKAN

Modelin dış tasarımına Gök Taşı Grisi ve Mat Kayrak Mavisi olmak üzere iki yeni renk seçeneği eklendi. Tampon ekleri siyah renge bürünürken, yüzde 72 oranında geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen yeni 19 ve 20 inçlik aerodinamik jantlar sunulmaya başlandı.