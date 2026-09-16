Muğla’nın Bodrum ilçesi, kruvaziyer gemisi turizmi kapsamında Scarlet Lady adlı yolcu gemisini ağırladı. Bahama bayraklı kruvaziyerin ilçeye 2 bin 560 turist getirdiği bildirildi.
277 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Limanı’nın iskelesine yanaştırıldı. Korfu Limanı’ndan gelen kruvaziyerde, çoğu ABD’li 2 bin 560 yolcunun yanı sıra 1154 personelin bulunduğu belirtildi.
Gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bodrum’un tarihi ve turistik noktalarını görmek üzere limandan ayrıldı.
Akşam saatlerinde Bodrum’dan hareket etmesi planlanan Scarlet Lady’nin bir sonraki durağının Santorini Limanı olacağı öğrenildi.