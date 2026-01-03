İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ve Cihan Ekşioğlu ile birlikte 7 şüpheli hakkında yürütülen "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamındaki haber içerikleri için geniş çaplı erişim engeli kararı aldı.

Mahkeme, toplam 710 haber içeriğinin kaldırılması ve Türkiye'den erişiminin engellenmesine hükmetti. Bu karar, soruşturmanın gizliliğini koruma gerekçesiyle alındı ve birçok ulusal/yerel medya kuruluşunun ilgili haberleri kapsıyor.



SBK'YA GÖZALTI VE YAKALAMA KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “kara para aklama" gibi suçlardan Sezgin Baran Korkmaz ile toplam 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Hakkında gözaltı kararı verilenler:

1- Sezgin Baran KORKMAZ

2- Cihan EKŞİOĞLU

3- Çağlar ŞENDİL4- Melike YÜKSEL

5- Sinan GÖRKEM GÖKÇE

6- Şaban KAYIKÇI

7- Alpan KESKİN