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Kaynak: İHA

Adana’da “Sazan sarmalı” olarak bilinen dolandırıcılık yöntemi, dolandırılan vatandaşların yanı sıra kuyumcu esnafını da mağdur etmeye başladı. Dolandırıcıların üçüncü kişilerden elde ettikleri paraları kuyumcuların hesaplarına göndererek altın satın almaları nedeniyle, olayla ilgisi bulunmayan esnafın hesaplarına soruşturma kapsamında bloke konulabiliyor.

Son dönemde özellikle araç ve konut satışlarında kullanılan yöntemde dolandırıcılar, mağdurlardan aldıkları parayı doğrudan kendi hesapları yerine farklı kişilerin veya işletmelerin hesaplarına yönlendiriyor. Kuyumcuların hesaplarına aktarılan paralar karşılığında ise altın satın alınıyor.

Dolandırıldığını anlayan vatandaşların emniyet veya savcılığa başvurmasıyla para hareketleri incelemeye alınıyor. Soruşturma kapsamında paranın ulaştığı kuyumcu hesaplarına da bloke konulabiliyor. Bu durum, satış karşılığında fatura düzenleyip altını teslim eden ancak dolandırıcılıktan haberi olmayan esnafı ekonomik açıdan zor durumda bırakıyor.

HESAPLARDA MİLYONLUK BLOKE

Adana’da çok sayıda kuyumcunun benzer durumla karşılaştığı belirtilirken, bazı işletmelerin hesaplarında 200-300 bin lira, bazılarında ise 1 milyon liranın üzerinde tutarın bloke edildiği öğrenildi.

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, sorunun yalnızca kentte değil Türkiye genelinde sektörü etkilediğini belirtti. Dolandırıcıların başka kişilerden elde ettiği paraları kuyumcu hesaplarına yönlendirdiğini anlatan Başman, kuyumcuların satış ve faturalandırma işlemlerini tamamlamalarına rağmen daha sonra hesaplarına bloke konulabildiğini söyledi.

Başman, bazı durumlarda yalnızca şüpheli işlem tutarının değil, hesaptaki paranın tamamının bloke edildiğini belirterek, adli süreç sonuçlanıncaya kadar esnafın parasını kullanamadığını ifade etti.

600 BİN LİRASI 4 YILDIR BLOKEDE

Başman, bir kuyumcunun yaklaşık 4 yıl önce benzer şekilde mağdur olduğunu ve 600 bin lirasına bloke konulduğunu anlattı. Söz konusu tutarın o dönemde yarım kilodan fazla altına karşılık geldiğini belirten Başman, bugün aynı parayla 100 gram dahi altın alınamadığına dikkat çekti.

280 BİN LİRASINI KULLANAMIYOR

Kuyumcu Tolga Akyıldız da yaklaşık 6 ay önce tanımadığı bir müşteriye gerekli kontrolleri yaptıktan sonra satış gerçekleştirdiğini, kısa süre sonra ise işlem tutarı olan 280 bin liraya bloke konulduğunu söyledi.

Yetkili mercilere başvurduğunu belirten Akyıldız, paranın ancak dava sürecinin tamamlanmasının ardından hesabına yeniden aktarılabileceğinin kendisine bildirildiğini ifade etti.

“1 MİLYON LİRAYA YAKIN PARAMIZI KULLANAMIYORUZ”

Bir başka kuyumcu Emre Tatar ise ocak ayından bu yana iki banka hesabında bloke bulunduğunu söyledi. Yaklaşık 1 milyon lirasını kullanamadığını belirten Tatar, süreç hakkında yeterli bilgiye ulaşamadığını ve parasının geçen süre içerisinde değer kaybettiğini dile getirdi.

Mağdur kuyumcular, dolandırıcılıkla ilgilerinin bulunmadığının tespit edilmesine yönelik süreçlerin hızlandırılmasını ve ticari faaliyetlerini aksatan uzun süreli blokelere çözüm bulunmasını istiyor.