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Sayıştay’ın Dış Denetim ve Faaliyet Genel Değerlendirme Raporları, kamu idarelerindeki mali, idari ve mevzuat kaynaklı zafiyetleri gözler önüne serdi. İhalesiz kiralamalardan adrese teslim şartnamelere, kaynağı belirsiz harcamalardan şeffaflıktan uzak faaliyet raporlarına kadar kamuda toplam 10 bin 783 hata ve usulsüzlük tespit edildi.

Cumhuriyet'te Mustafa Çakır'ın haberine göre; Sayıştay, bütçe sapmalarını dahi açıklamayan kurumların kamuya hesap verme sorumluluğunu engellediğine dikkat çekti.

KAMUDA HATA DAĞILIMI: FATURA MAHALLİ İDARELERDE KABARDI

Sayıştay raporuna göre, TBMM’ye sunulan kamu idareleri raporlarında toplam bin 102 bulgu yer alırken, mahalli idarelerde bu sayı katlanarak 9 bin 681’e ulaştı. Tüm idare türleri toplamında ise 2 bin 953’ü mali tablo hataları, 7 bin 604’ü mevzuata aykırılık ve 226’sı mali yönetim eksikliği olmak üzere 10 bin 783 bulgu kayıtlara geçti.

Mali raporlarda en sık karşılaşılan ilk 3 hata şu şekilde sıralandı:

"Maddi duran varlıklar için amortisman ayrılmaması veya hatalı hesaplanması.

Tapuda idare adına kayıtlı olan taşınmazların kurum mali tablolarında gizlenmesi/yer almaması.

Yazılım, lisans ve patent gibi gayrimaddi hak alımlarının ilgili hesaplarda muhasebeleştirilmemesi."

İHALELERDE 'KILIFINA UYDURMA' DÖNEMİ

Raporda, kamu kaynaklarının harcanma biçimine yönelik çarpıcı usulsüzlükler dikkat çekti. İhale süreçlerinde mevzuatın nasıl esnetildiği ise belgede şu şekilde yer aldı:

"İhalelerdeki teknik şartnamelerde doğrudan belirli marka ve modellere işaret edildi.

Şartlar oluşmadığı halde keyfi olarak 'pazarlık' usulü uygulandı ve ihale ile alınması gereken ihtiyaçlar doğrudan temin yoluyla satın alındı.

Doğrudan temin ve pazarlık usullerinde Kamu İhale Kurulu’nun uygun görüşü alınmadan yasal limitler aşıldı.

Onay alınmadan ve yasaklılık sorgulamaları yapılmadan taşeron çalıştırıldı, ihale komisyonları usulsüz oluşturuldu."

TAŞINMAZLAR PEŞKEŞ ÇEKİLDİ, YEŞİL ALANLAR İŞGAL EDİLDİ

Kamu mallarının yönetimindeki keyfilik de Sayıştay'ın radarına takıldı. Bazı idarelerin taşınmazları ihale düzenlemeden doğrudan kiraya verdiği, süresi dolan sözleşmelerin ise ihalesiz şekilde aynı kişilere uzatıldığı tespit edildi. İmar planlarında yeşil alan, park ve eğitim alanı olarak ayrılan bölgelerin gerçek ve tüzel kişilerce işgal edildiği veya kiralandığı raporda yer aldı.

DENETİMSİZLİK VE KAYNAK İSRAFI

İstihdam edilecek personeller, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlanmadan işe başlatıldı. Bilimsel araştırma projeleri (BAP) için tahsis edilen fonlar, amaç dışı yerlerde kullanıldı. Mevzuatta belirlenen makamlar dışında kullanılmak üzere yabancı menşeli araçlar tahsis edildi. Kredi kartı ile yapılan tahsilatların banka hesaplarına aktarılma süresi 20 günü aşarken, bazı kurumlar mali kaynaklarını kamu bankaları dışında değerlendirdi.

250 KURUM BÜTÇE SAPMASINI AÇIKLAMADI

Sayıştay’ın Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu, kamudaki şeffaflık krizini de ortaya koydu. 4 kamu idaresi faaliyet raporunu hiç yayımlamazken, 43 idare zamanında yayımlamadı. Tam 219 kamu idaresi faaliyet raporlarında temel mali tablolara dahi yer vermedi. Yardım yapılan kuruluşları gizleyen idare sayısı 44, tüm varlık ve yükümlülüklerini açıklamayan idare sayısı ise 115 oldu.

Sayıştay, bütçe hedefleri ile gerçekleşmeler arasındaki uçurumu açıklamayan 250 idareye ve hedeflerini hiç yayınlamayan 33 idareye dikkat çekerek, 20 kurumun bütçe gerçekleşme rakamlarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Raporda, mevcut tablonun "kamuya hesap verme sorumluluğunun tam olarak yerine getirilmesini engellediği" ifade edildi.