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Raporda, yapımı devam eden yatırımların geçici kabul işlemlerinin tamamlanmasının ardından maddi duran varlık hesabına aktarılması gerektiğine dikkat çekildi. Konutların AFAD’a teslim edilmesine rağmen ilgili hesaba kaydedilmemesinin bilançoda hataya yol açtığı ve mali tabloların doğru ve gerçek bilgi üretmesini etkilediği kaydedildi.

İLLER BANKASI'NA AKTARILAN ÖDENEKLER GÜNDEMDE

Rapordaki bir diğer tespit ise AFAD bünyesindeki Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürlüğü ile Afetlere Müdahale Genel Müdürlüğünün yürüttüğü projelere ayrılan ödeneklerle ilgili oldu.

Sayıştay, söz konusu ödeneklerin yapılan protokoller kapsamında İller Bankası A.Ş.’ye aktarıldığını tespit etti.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

“Uygulamada, anılan Genel Müdürlükler ile İller Bankası arasında yapım işleri, müşavirlik hizmetleri ve mal alım işlemlerinin Başkanlık tarafından hazırlanan ve onaylanan ara ve kesin hakedişlere ait ödemelerinin projeler kapsamında İlbank'a aktarılan ödeneklerden yapılabilmesi için birçok protokol yapıldığı, bütçedeki ekonomik sınıflandırmasına uygun gider kalemlerine harcanması gereken ödeneklerin yapılan protokollerle İller Bankasına aktarıldığı ve böylece yıl sonuna doğru Hazine ve Maliye Bakanlığından gelen ödeneklerin iptal edilmemesinin amaçlandığı ve bu işlemlerin bütçe gideri olarak muhasebeleştirildiği, aktarılan tutarlardan harcamaya dönüşmüş olanların ise ara ve kesin hakedişler olmadan İller Bankasına aktarıldığı anlaşılmaktadır.

Protokollerin dayanağı kabul edilen mevzuat hükümleri ve yatırım programında yer alan projeler incelendiğinde, ilgili yılların Bütçe Kanunları ile Başkanlığın bütçesine konulan ve projelerin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ödeneklerin protokol yapılarak İller Bankasına aktarılamayacağı anlaşılmaktadır.

Başkanlık ve taşra teşkilatı tarafından gerçekleştirilen işlere ait ödeneklerin İller Bankası'na aktarılması yerine, kendisine ödenek verilen harcama birimlerince gerçekleştirilmesi, projesinde öngörülen mal ve hizmetler alınmadan ve işler yaptırılmadan bütçe ödeneklerinin kullanılmaması, 5018 sayılı Kanun’da belirlenen gider gerçekleştirme usulüne ve ilgili mevzuatına uygun olarak gerçekleştirme belgeleri tamamlanmadan gider yapılmaması gerekmektedir.”