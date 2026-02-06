Sözlü sınava çağrılacak adaylar, 2024 ve 2025 KPSS P3 puanının yüzde 70’i ile son beş yılda alınan YDS veya YÖK tarafından tanınan denk yabancı dil sınavı puanının yüzde 30’u üzerinden hesaplanan toplam puanla sıralanacak.

Açılan 12 pozisyon için 120 aday (10 katı) sözlü sınava davet edilecek.

Başvuru yapacak adayların; bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden yahut YÖK tarafından denkliği onaylanmış yurtdışı yükseköğretim kurumlarından dört yıllık lisans mezunu olmaları şart koşuluyor.

Başvurular 9 Şubat ile 27 Şubat tarihleri arasında alınacak. Adayların başvurularını şahsen Sayıştay Başkanlığı’nın Ankara’daki binasına yapmaları veya son başvuru gününde kuruma ulaşacak şekilde posta yoluyla göndermeleri gerekiyor.

Sözlü sınav, Sayıştay’da yapılacak ve sınav tarihi “www.sayistay.gov.tr” internet adresinde duyurulacak. İlan, sözlü sınav tarihinden en az yedi gün önce yayımlanacak. Sınav sonuçları da aynı internet sitesinden açıklanacak.

İlanda adaylardan istenen koşullar ve teslim edilmesi gereken belgelerle ilgili ayrıntılar da belirtiliyor.