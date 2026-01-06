YENİÇAĞ - Ahmet TAKAN (Sıcak Analiz)

ABD Başkanı Trump, sarayın yumuşak karnı olduğu için ve de arada çook duygusal bağlar bulunduğundan ABD’ye karşı kötü adam rolü -içerini de gazını almak için- hareketin liderine tevdi edilmiş. Hareketin lideri Devlet Bahçeli’nin, bugün partisinin Meclis grup toplantısındaki heyecan dozu yüksek konuşmasına değinmeden önce, ABD’nin Venezuela’ya yaptığı haydutça saldırının ardından bir süre sessiz kalan Recep Tayip Erdoğan’ın -nihayet- dün yaptığı açıklamayı hatırlayalım;

“Türkiye ve Türk milleti refah, huzur, kalkınma mücadelelerinde dost Venezuela halkının yanında olmaya devam edecektir.”

Aksini söylemek mümkün mü?

Devam edelim Erdoğan’ın açıklamasına;

“Sayın (ABD Başkanı Donald) Trump ile telefon görüşmemizde ülkemizin hassasiyetlerini kendisine ilettik. Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesi gerektiğinin altını çizdik.”

Bundan daha düşük tonda başka ne söylenebilir?

Devam edelim;

“Venezuela'da yaşananlar müessif hadise."

“Müessif” TDK sözlük anlamı; Üzücü, üzüntü veren. Hoşa gitmeyen, kötü (olay, durum)

“Çok güzel oldu” diyemeyeceğine göre, “müessif” den öteye gidememiş!

Anlaşılıyor ki; Recep Tayyip Erdoğan, dünkü telefon görüşmesinde, Trump’ı kıracak, üzüntü verecek hatta onu gereksiz alınganlığa sokacak bir şey yapmamış.

***

Hareketin lideri Devlet Bahçeli, üstlendiği rol gereği, Cumhur İttifakı tabanının gazını almak için “ver coşkuyu” modunda bugün Trump’a ve Amerika’ya saydırdı da saydırdı! MHP grubunda esas duruş ve oturuşta onu dinleyenler de düzenli aralıklarla (her zamanki gibi) Bahçeli’yi ayağa fırlayarak alkışladı. İtiraf etmeliyim ki, coşku çok heyecan vericiydi! Fonda bir mehter marşı eksikti!

Hareketin lideri Devlet Bahçeli, Trump’ın ve ABD’nin haydutluğunu hain 15 Temmuz kalkışmasına benzetmişti ya -biz de şifrelerini bu sütunlardan kırmıştık- yine tekrar yaptı. Bahçeli, lafı öyle bir yere getirdi ki, “Şimdi anlaşıldı mı iç cephemizi tahkim etmedeki samimi gayret ve gayemiz, şimdi anlaşıldı mı 'Terörsüz Türkiye' hedefindeki ısrar ve gayemiz?" deyiverdi. Ekranın başında, Ulubatlı Hasan modunda yaptığı konuşmayı izlerken adeta dondum kaldım. Neyi anlayacaktık ki?

Bahçeli’nin şu söylediğine bakın;

"SDG/YPG'nin İsrail'in dümen suyuna girmesi, bu siyonist alçaklık tarafından Mazlum Abdi'nin PKK'nın kurucu önderinin yerine hazırlanıyor görüntüsü çözümsüzlüğü ve kaosu sertleştirecektir. Buna da hiç kimsenin hakkı yoktur.”

Tanrı aşkına söyleyin! Bunun anlaşılacak, elle tutulacak neresi var?

Bebek katili Abdullah Öcalan’a meşruiyet kazandıran hareketin lideri Devlet Bahçeli, hâlâ terör örgütü elebaşısını “önder” diye lütuflandırıyor. Ve daha da ileri giderek terör örgütü içindeki taht kavgasına müdahil oluyor.

Kemal Kılıçdaroğlu sonrasında CHP kongresine müdahil olmuş ve partinin başına Özgür Özel’i istediğini açık açık beyan etmişti. Haydi, bunu, bir derece anladık da! Terör örgütü PKK, Türkiye’de faaliyet gösteren bir siyasi parti oldu da bizim mi haberimiz olmadı? Yanlış anlaşılmasın, terörist Mazlum Abdi’yi öne çıkarmak değil amacım… Bahçeli’nin tercihini bebek katili Abdullah Öcalan’dan yana koymasının sebebi nedir? Taa, en baştan beri, formatlanmış yeni “çözüm süreci”ni Abdullah Öcalan ile masaya oturularak yürütmesinin nedeni nedir? Neden, “Öcalan Meclis’e gelsin konuşsun” çağrısı yaptı? İç cepheyi tahkim etmek için mi? Binlerce şehidimiz katili ile mi iç cephe tahkim edilecek?

Bu soruların cevabı hâlâ yok!

O yüzden, başta hareketin lideri Devlet Bahçeli ve onu ayakta çılgınca alkışlayanlar kusurumuza bakmasın;

ANLAYAMADIK efendim! Hiç de ANLAYACAĞIMIZI sanmıyorum!