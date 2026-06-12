Sayı giderek artıyor: Cennetten gelen haber: Tuz Gölü'nde üçüncü Flamingo kolonisi bekleniyor

Doğaya Kuş Bakışı ve Ekoloji Derneği Başkanı Fahri Tunç, Tuz Gölü'nde sürekli başta flamingo olmak üzere diğer canlıları gözlemlediklerini belirterek, "Bu yıl göldeki yavru flamingo sayısında artış yaşanıyor. Bu şu anlama geliyor; daha fazla korumamız ve daha fazla suya ihtiyaçları olduğu anlamına geliyor. Hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hem Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü bu konuyla ilgili çalışmalarını yapıyorlar.