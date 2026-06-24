Dev bankadan altında yeni rakam: “Bu fiyata ulaşında kırılma olacak” dedi

Hansen, güçlü dolar, ABD tahvil getirileri ve teknoloji hisselerindeki zayıflığın da bu sürece katkıda bulunduğunu dile getirerek, şu an için 4.000-4.100 dolar destek bölgesinin kritik önemde olduğunu ve bu bölgenin aşağı yönlü kırılması durumunda teknik satış hareketinin tetiklenebileceğini vurguladı.