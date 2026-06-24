Dev bankadan altında yeni rakam: “Bu fiyata ulaşında kırılma olacak” dedi

Küresel piyasalarda altın fiyatlarındaki değer kaybı etkisini sürdürüyor. Önceki işlem gününde yüzde 1,93 oranında gerileyerek günü 4.110 dolardan tamamlayan ons altın, 24 Haziran 2026 sabahı TSİ 06.05 itibarıyla 4.055 dolar seviyesinden işlem görüyor.
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24 Haziran 2026 gram altın fiyatı güne 6.060 TL, ons altın ise 4.055 dolardan başladı. Küresel piyasalarda güçlenen dolar endeksi altın fiyatlarını baskılarken, analistler teknik analizde "ölümcül kesişme" riskinin ortaya çıkabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.Kaynak: Haber Merkezi
Yurt içi piyasada da bu düşüşün yansımaları görülüyor. Spot piyasada gram altın güne 6.060 TL seviyesinden başlarken, Kapalıçarşı'daki fiziki gram altın satışı sabah saatlerinde 6.155 TL'den gerçekleştiriliyor.
ABD Merkez Bankasının (FED) son toplantısının ardından, bu yıl içinde en az bir faiz artışına daha gidebileceğine yönelik beklentilerin artması, dolar endeksini yukarı taşıdı. Dolar endeksi, Mayıs 2025'ten bu yana ilk kez 101,50 seviyesine yaklaşarak son 13 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
ABD 2 yıllık tahvil faizlerinin de yüzde 4,20'nin üzerini test etmesiyle birlikte, güçlü dolar karşısında altın fiyatları üzerindeki baskı yoğunlaştı. Bu doğrultuda küresel finans kuruluşlarından Goldman Sachs 2026 yılı altın tahminini 4.900 dolara, Deutsche Bank ise 4.800 dolara düşürdü.
Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, altında geçen haftaki toparlanmanın kısa sürdüğünü belirterek, piyasanın FED'in enflasyon ile fiyat istikrarına odaklanmasıyla birlikte faiz artış riskine uyum sağlamaya çalıştığını ifade etti.
Hansen, güçlü dolar, ABD tahvil getirileri ve teknoloji hisselerindeki zayıflığın da bu sürece katkıda bulunduğunu dile getirerek, şu an için 4.000-4.100 dolar destek bölgesinin kritik önemde olduğunu ve bu bölgenin aşağı yönlü kırılması durumunda teknik satış hareketinin tetiklenebileceğini vurguladı.
Fiyatlardaki geri çekilmeyle birlikte teknik analizde 50 günlük ortalamanın 200 günlük ortalamayı aşağı kesmesiyle oluşan "ölümcül kesişme" riski de gündeme geldi.
Bugün itibarıyla ons altında 50 günlük ortalama 4.500 dolar, 200 günlük ortalama ise 4.470 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, kısa vadeli ortalamanın uzun vadeli ortalamanın altına düşmesi halinde teknik görünümün daha da bozulabileceği uyarısında bulunuyor.
(Türkiye gazetesi)