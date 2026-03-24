Yeniçağ Gazetesi
24 Mart 2026 Salı
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Savunma ve havacılıkta küresel markalar Ankara’da buluşuyor

OSTİM’in düzenlediği IDA Türkiye etkinliği, savunma ve havacılık sektörünün önde gelen uluslararası oyuncularını bir araya getirecek.

Abdullah Kerzi Derleyen: Abdullah Kerzi
Haberi Paylaş
Savunma ve havacılıkta küresel markalar Ankara’da buluşuyor - Resim: 1

Savunma ve havacılık alanındaki küresel markalar, 14-16 Ekim’de ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenecek IDA Türkiye etkinliğinde bir araya gelecek.

1 8
Savunma ve havacılıkta küresel markalar Ankara’da buluşuyor - Resim: 2

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) tarafından organize edilen etkinlik, Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) destekleriyle gerçekleştirilecek.

2 8
Savunma ve havacılıkta küresel markalar Ankara’da buluşuyor - Resim: 3

Sektörün küresel potansiyeli masaya yatırılacak

Etkinlikte kara, deniz, hava ve uzay teknolojilerindeki en yeni gelişmeler sunulacak ve sektör karar vericilerinden paydaşlara kadar geniş bir kitle bir araya gelecek.

3 8
Savunma ve havacılıkta küresel markalar Ankara’da buluşuyor - Resim: 4

Katılımcılar, uluslararası pazarlarda güçlü bir konum elde etme ve doğrudan temaslarla uzun vadeli stratejik işbirlikleri kurma fırsatı bulacak.

4 8
Savunma ve havacılıkta küresel markalar Ankara’da buluşuyor - Resim: 5

10 yıllık tecrübe ile büyüyen etkinlik

2013 yılında 22 ülkeden katılım ve 2 bin ikili iş görüşmesi (B2B) ile başlayan etkinlik, 2024 yılında 55 ülkeden katılım ve 8 bin B2B görüşmesine ulaşarak önemli bir büyüme kaydetti.

5 8
Savunma ve havacılıkta küresel markalar Ankara’da buluşuyor - Resim: 6

Geçmişte Airbus, Boeing, Lockheed Martin, BAE Systems, Rolls-Royce, NATO ve CERN gibi küresel aktörlerin yer aldığı seminer ve panellerle zenginleşen organizasyon, IDA Türkiye ile uluslararası düzeyde daha güçlü bir ağ oluşturacak.

6 8
Savunma ve havacılıkta küresel markalar Ankara’da buluşuyor - Resim: 7

Geleceğin teknolojileri yakından izlenecek

Ziyaretçiler, savunma ve havacılıkta geleceği şekillendiren teknolojileri yakından görme fırsatı bulurken, katılımcı firmalar doğru paydaşlarla kurulan ilişkiler sayesinde uzun vadeli ortaklıklar geliştirebilecek.

7 8
Savunma ve havacılıkta küresel markalar Ankara’da buluşuyor - Resim: 8

Etkinliğin ilk adımı olarak planlanan basın lansmanı ise 26 Mart Perşembe günü OSTİM Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

8 8
Kaynak: AA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro