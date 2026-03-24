Savunma ve havacılık alanındaki küresel markalar, 14-16 Ekim’de ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenecek IDA Türkiye etkinliğinde bir araya gelecek.
Savunma ve havacılıkta küresel markalar Ankara’da buluşuyor
OSTİM’in düzenlediği IDA Türkiye etkinliği, savunma ve havacılık sektörünün önde gelen uluslararası oyuncularını bir araya getirecek.Derleyen: Abdullah Kerzi
OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) tarafından organize edilen etkinlik, Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) destekleriyle gerçekleştirilecek.
Sektörün küresel potansiyeli masaya yatırılacak
Etkinlikte kara, deniz, hava ve uzay teknolojilerindeki en yeni gelişmeler sunulacak ve sektör karar vericilerinden paydaşlara kadar geniş bir kitle bir araya gelecek.
Katılımcılar, uluslararası pazarlarda güçlü bir konum elde etme ve doğrudan temaslarla uzun vadeli stratejik işbirlikleri kurma fırsatı bulacak.
10 yıllık tecrübe ile büyüyen etkinlik
2013 yılında 22 ülkeden katılım ve 2 bin ikili iş görüşmesi (B2B) ile başlayan etkinlik, 2024 yılında 55 ülkeden katılım ve 8 bin B2B görüşmesine ulaşarak önemli bir büyüme kaydetti.
Geçmişte Airbus, Boeing, Lockheed Martin, BAE Systems, Rolls-Royce, NATO ve CERN gibi küresel aktörlerin yer aldığı seminer ve panellerle zenginleşen organizasyon, IDA Türkiye ile uluslararası düzeyde daha güçlü bir ağ oluşturacak.
Geleceğin teknolojileri yakından izlenecek
Ziyaretçiler, savunma ve havacılıkta geleceği şekillendiren teknolojileri yakından görme fırsatı bulurken, katılımcı firmalar doğru paydaşlarla kurulan ilişkiler sayesinde uzun vadeli ortaklıklar geliştirebilecek.
Etkinliğin ilk adımı olarak planlanan basın lansmanı ise 26 Mart Perşembe günü OSTİM Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.