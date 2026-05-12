Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle Türkiye’ye gelen Belçika Kraliçesi Mathilde ve beraberindeki 200’den fazla firma ile 400’ü aşkın Belçikalı iş insanının katılımıyla İstanbul’da “Belçika Ekonomi Misyonu” kapsamında üst düzey temaslar gerçekleştirildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın da yer aldığı görüşmelerde, Türkiye–Belçika ekonomik ve ticari ilişkilerinin stratejik boyutu kapsamlı şekilde ele alındı.

TİCARET HACMİ VE YATIRIMLAR MASADA

Görüşmelerde ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması, karşılıklı yatırımların artırılması, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve enerji, savunma sanayi, lojistik, dijitalleşme ile yeşil dönüşüm gibi alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde ortak irade teyit edildi.

ÜST DÜZEY KATILIM VE YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Program kapsamında Belçika Kraliçesi Mathilde’in yanı sıra Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prévot, Dış Ticaret ve Savunma Bakanı Theo Francken ve diğer üst düzey yetkililer de yer aldı. 2012 yılından sonra 14 yıl aradan sonra gerçekleşen bu geniş katılımlı misyon, iki ülke ilişkilerinde önemli bir adım olarak değerlendirildi.

STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Türkiye ile Belçika arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlü bir potansiyele sahip olduğu vurgulanırken, iş birliğinin yalnızca ticaretle sınırlı kalmayıp yatırım, teknoloji ve üretim alanlarında da derinleştiği ifade edildi. 2025 yılında 9,2 milyar doları aşan ticaret hacminin dengeli şekilde 15 milyar dolara yükseltilmesi hedefi öne çıktı.

KARŞILIKLI YATIRIMLAR GÜÇLENİYOR

Belçika’nın Türkiye’deki yatırımlarının yaklaşık 5 milyar dolara ulaştığı, Türk firmalarının da Belçika’da önemli yatırımlar gerçekleştirdiği belirtilirken, ekonomik ilişkilerin artık karşılıklı ve dengeli bir yapıya evrildiği ifade edildi.

AB VE KÜRESEL EKONOMİ BAŞLIKLARI GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmelerde ayrıca AB’nin sanayi politikaları, “Made in EU” düzenlemesi, Gümrük Birliği’nin modernizasyonu, yeşil dönüşüm, e-ticaret ve vize süreçleri gibi başlıklarda da kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Türkiye’nin Avrupa’nın tedarik zincirleri ve ekonomik güvenlik mimarisinde stratejik bir ortak olduğu vurgulandı.

YOĞUN PROGRAMLA TAMAMLANDI

Program, iş dünyası temsilcilerinin katıldığı resepsiyon ve B2B görüşmelerle sona erdi. Taraflar, ekonomik ilişkilerin daha da derinleştirilmesi ve yeni iş birliği alanlarının geliştirilmesi konusunda ortak kararlılık mesajı verdi.