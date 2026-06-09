Savunma sanayisinde “ÖZGÜR” devrimi: Türk F-16’ları artık çok daha güçlü

Yazılımın en güçlü yönlerinden biri de Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi (HvBS) ile entegre çalışabilmesi. Bu entegrasyon sayesinde hava görev emirleri, hava sahası bilgileri, anlık meteorolojik veriler, NOTAM duyuruları ve istihbarat raporları planlama süreçlerine doğrudan dahil ediliyor. Sistem ayrıca ağ bağlantısından bağımsız (standalone) olarak da tam performansla görev icra edebiliyor.