Türk savunma sanayisinin dışa bağımlılığını azaltma hedefi doğrultusunda yürütülen ÖZGÜR Projesi kapsamında çok önemli bir kilometre taşına ulaşıldı. TUSAŞ ve ASELSAN öncülüğünde, envanterdeki F-16 Blok 30 uçaklarının aviyonik yapılandırılması ve MURAD AESA Radarı gibi modern sistemlerle donatılmasını içeren projeye, HAVELSAN da milli yazılımıyla kritik bir katkı sağladı.
Savunma sanayisinde “ÖZGÜR” devrimi: Türk F-16’ları artık çok daha güçlü
Türkiye'nin F-16 savaş uçaklarını yerli imkanlarla modernize ettiği ÖZGÜR Projesi'nde kritik bir aşama daha geçildi. HAVELSAN tarafından tamamen milli imkanlarla geliştirilen Görev Planlama Yazılımı, kabul süreçlerini başarıyla tamamlayarak F-16 filosunun yeni dijital beyni oldu.
Geliştirilen milli Görev Planlama Yazılımı, kabul süreçlerini başarıyla tamamlayarak F-16 ÖZGÜR filosunun operasyonel kabiliyetlerini artıracak ana sistemlerden biri haline geldi. HAVELSAN’ın temellerini 2003 yılında attığı Filo Seviyesi Görev Planlama (FSGP) Yazılımı, 2007 yılından bu yana Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde aktif olarak görev yapıyor.
Hava kuvvetlerinin sahadaki ihtiyaçlarına göre yıllar içinde sürekli modernize edilen bu güvenilir altyapı, artık yeni nesil F-16 ÖZGÜR uçaklarında da kullanılacak. Sistem yalnızca savaş uçaklarıyla sınırlı kalmayıp; eğitim uçakları, kargo platformları ve erken ihbar ve kontrol uçakları (AWACS) gibi çok farklı hava araçlarında da görev planlama ve görev sonrası analiz süreçlerine başarıyla destek veriyor.
Modern hava operasyonlarının gerektirdiği tüm karmaşık fonksiyonları tek bir çatı altında toplayan Görev Planlama Yazılımı, pilotlara ve harekat merkezlerine şu kritik imkanları sunuyor:
Gelişmiş Analiz ve Rota: Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) desteği, rota ve seyrüsefer planlaması ile uçuş performans hesaplamaları.
Tehdit ve Risk Yönetimi: MEA, MSA ve ESA analizleri ile sahada karşılaşılması muhtemel tehdit ve risk değerlendirmeleri.
Görev Provası ve Analiz: Klasik mühimmatlı taarruz planlaması, veri yükleme/indirme işlemleri, görev provası ve uçuş sonrası detaylı analiz süreçleri.
Yazılımın en güçlü yönlerinden biri de Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi (HvBS) ile entegre çalışabilmesi. Bu entegrasyon sayesinde hava görev emirleri, hava sahası bilgileri, anlık meteorolojik veriler, NOTAM duyuruları ve istihbarat raporları planlama süreçlerine doğrudan dahil ediliyor. Sistem ayrıca ağ bağlantısından bağımsız (standalone) olarak da tam performansla görev icra edebiliyor.
ÖZGÜR Projesi kapsamında hayata geçirilen bu yeni dijital altyapı, Türkiye’nin yerli ve milli akıllı mühimmatlarının çarpan etkisini de artırıyor. Yazılım sayesinde başta TEBER olmak üzere Türkiye’nin gururu olan HGK, KGK, SOM ve TOLUN mühimmatlarının sisteme entegrasyonu başarıyla tamamlandı. Böylece F-16 platformları, yerli akıllı mühimmatları hedef hatasız şekilde ateşleyebilecek dijital bir olgunluğa erişti.
HAVELSAN tarafından geliştirilen bu stratejik görev planlama yetenekleri yalnızca mevcut F-16 filolarıyla sınırlı kalmayacak. Edinilen tecrübe ve geliştirilen yerli altyapı, Türkiye'nin gelecekteki hava gücünü oluşturacak yeni nesil platformlara da taşınıyor. Sistemin, Türkiye'nin milli havacılık projeleri olan HÜRKUŞ, HÜRJET ve 5. nesil milli muharip uçak KAAN’a entegre edilmesi yönündeki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.