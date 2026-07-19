Savunma sanayisinde gurur günü: Yerli üretim yeni nesil silahlar Mehmetçiğin envanterinde

Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen modern piyade tüfekleri, sevkiyat işlemlerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki birliklere güvenli yollarla ulaştırılarak askeri personelin kullanımına sunuldu. Yüksek ihracat potansiyeliyle de dikkat çeken silah, uluslararası alanda dost ve müttefik orduların da radarına girmiş durumda.