MKE bünyesindeki Kırıkkale Silah Fabrikası'nda üretim süreçleri tamamlanan MPT-76 MH piyade tüfeklerinin büyük bir bölümü, yapılan planlama dahilinde Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.
Savunma sanayisinde gurur günü: Yerli üretim yeni nesil silahlar Mehmetçiğin envanterinde
Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından Kırıkkale'deki tesislerde üretilen ve operasyonel ihtiyaçlara göre hafifletilen yeni nesil milli piyade tüfeği MPT-76 MH'nin yüksek miktarlı yeni sevkiyatı Kara Kuvvetleri Komutanlığına başarıyla gerçekleştirildi.Kaynak: İHA
Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen modern piyade tüfekleri, sevkiyat işlemlerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki birliklere güvenli yollarla ulaştırılarak askeri personelin kullanımına sunuldu. Yüksek ihracat potansiyeliyle de dikkat çeken silah, uluslararası alanda dost ve müttefik orduların da radarına girmiş durumda.
MEHMETÇİĞİN HAREKET KABİLİYETİNİ ARTIRIYOR
Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine ilk kez 2016 senesinde dahil olan ana modelin üzerinde yapılan AR-GE çalışmalarıyla geliştirilen yeni MH serisi, sahadaki askerlerin geri bildirimleri doğrultusunda yeniden şekillendirildi.
Türk mühendislerinin çalışmalarıyla bir önceki modele kıyasla yaklaşık 500 gram hafifletilen tüfek, toplamda 3 bin 750 gram ağırlığa düşürüldü. Ergonomik tasarımıyla ön plana çıkan silah, personelin arazideki taktiksel hareket kabiliyetini belirgin ölçüde artırıyor. Teknik kapasitesiyle göz dolduran yerli tüfek, 600 metrelik etkili bir menzile sahipken dakikada 750 atım gerçekleştirebiliyor.
DÜNYA STANDARTLARINDAKİ ZORLU TESTLERİ GEÇTİ
Askeri standartlara uyum sürecinde zorlu aşamalardan geçen MPT-76 MH, 42 adedi NATO standartlarında, 16 adedi ise yerli askeri normlarda olmak üzere toplam 58 farklı teknik testi başarıyla tamamladı.
Kendi kalibre sınıfında bu denli kapsamlı ve zorlu test bataryasını hatasız geçebilen dünyadaki tek piyade tüfeği olma unvanını elinde bulunduran milli silah, yüksek güvenilirlik oranı ve yapısal dayanıklılığıyla ordunun harekat kabiliyetine doğrudan destek sağlıyor.