Türk savunma, havacılık ve uzay sanayisinin gövde gösterisine sahne olan SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, tarihi başarılarla perdelerini kapattı. İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen organizasyon; 8 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi, 150 bini aşkın ziyaretçi ve 75 ülkeden gelen üst düzey delegasyonlarla Türkiye’nin bu alandaki küresel gücünü tescilledi.

REKORLARIN FUARI: 200 YENİ ÜRÜN VİTRİNE ÇIKTI

Fuarın kapanış toplantısında konuşan SAHA İstanbul Başkan Yardımcısı ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, 400 bin metrekarelik devasa bir alanda gerçekleşen organizasyonun Türk sanayisinin inovasyon kapasitesini kanıtladığını vurguladı. İkinci, "Önceki fuarları geride bırakan 8 milyar dolarlık ihracat hacmi, dünyada Türk savunma ürünlerine olan ilginin en somut göstergesidir. 200’den fazla yeni ürünümüz ilk kez bu platformda dünyaya tanıtıldı" dedi.

AMBARGODAN İŞ BİRLİĞİNE: TÜRKİYE ARTIK TREND BELİRLİYOR

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, fuarın en dikkat çekici yanının Avrupa eksenli yoğun katılım olduğunu belirtti. Türkiye’nin artık savunma teknolojilerinde takip edilen ve trend belirleyen bir ülke konumuna yükseldiğini ifade eden Akyol, "Daha önce bize ambargo uygulayan ülkelerin bugün 'birlikte neler yapabiliriz' diyerek standımıza gelmesi, geldiğimiz noktanın ve devletimizin gücünün bir tescilidir" değerlendirmesinde bulundu.

DİPLOMATİK İLGİ VE STRATEJİK GÖRÜŞMELER

MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, fuarın uluslararası prestijine değinerek 55 yabancı bakan ve bakan yardımcısını ağırladıklarını kaydetti. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ise fuarın "sessiz kahramanlarına" vurgu yaparak, KOBİ’ler ve tedarik zinciri aktörleri arasında 30 bine yakın B2B (işten işe) görüşme gerçekleştirildiğini açııkladı.

TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, fuar kapsamında ciddi miktarda motor satışını içeren yurt dışı sözleşmelere imza attıklarını müjdelerken; SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça, her geçen yıl büyüyen organizasyonun bir sonraki buluşma tarihini 16-20 Mayıs 2028 olarak duyurdu.

Türk savunma sanayisinin bu dev buluşması, sadece bir sergi değil; Türkiye’nin teknoloji transferinde "paydaş" odaklı yeni ticaret karakterini dünyaya ilan ettiği stratejik bir platform olarak kayıtlara geçti.