Gölcük Tersanesi Komutanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyondaki İnsansız Su Altı Sistemleri Seyir Gösterimi'nde, Türk mühendislerin imzasını taşıyan ve geleceğin bahriye operasyonlarında kritik görevler üstlenmesi öngörülen otonom teknolojiler vitrine çıktı.
Savunma sanayiinden gövde gösterisi: Mavi Vatan’ın yeni güçleri sahada
Milli Savunma Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğünde Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan'da; Deringöz ve kamikaze özellikli Kılıç 10 otonom su altı araçlarının seyir gösterimi yapıldı.Kaynak: AA
İnsanlı müdahalenin kısıtlı kaldığı zorlu sahalarda bağımsız çalışma kapasitesine sahip bu sistemler, denizcilik alanının geleceğini şekillendiren stratejik unsurlar arasında gösteriliyor.
Etkinlikte suya giren ilk platform olan Deringöz, gerçekleştirdiği kontrollü dalışla manevra ve tarama kabiliyetlerini sergiledi.
Bünyesinde sonar, kamera, akustik modem ile kablosuz iletişim donanımları barındıran sistem; gelişmiş sensörleri sayesinde çevresini tanımlama, otonom ilerleme ve derinlik sabitleme yetenekleriyle öne çıkıyor.
Sentetik açıklıklı sonarı vasıtasıyla su altı haritalaması yürüten araç, askeri ve sivil alanlarda kullanılabilecek verileri toplamasının ardından belirlenen güzergahı tamamlayarak çıkış noktasına geri döndü.
Gösterinin devamında deniz güvenliğinin asimetrik unsuru olarak nitelendirilen kamikaze otonom su altı aracı Kılıç 10 yeteneklerini sergiledi.
Küçük boyutuna karşın gelişmiş sezme, otonomi, seyir ve haberleşme sistemlerini bir arada sunan platform; 4 yatay ve 1 dikey iticisi sayesinde yüksek hassasiyetli manevralar yapabiliyor.
Fiber kablolu sevk alternatifi de dâhil olmak üzere farklı iletişim kanallarını kullanabilen Kılıç 10, yapay zeka altyapısıyla unsurları teşhis ederek topladığı verileri komuta merkezine iletiyor.
Araç ayrıca, tespit edilen hedeflerin kamera yayını üzerinden operatör kontrolünde izlenmesine olanak tanıyor.