Yeniçağ Gazetesi
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Savunma sanayiinden gövde gösterisi: Mavi Vatan’ın yeni güçleri sahada

Milli Savunma Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğünde Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan'da; Deringöz ve kamikaze özellikli Kılıç 10 otonom su altı araçlarının seyir gösterimi yapıldı.

Kaynak: AA
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Savunma sanayiinden gövde gösterisi: Mavi Vatan’ın yeni güçleri sahada - Resim: 1

Gölcük Tersanesi Komutanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyondaki İnsansız Su Altı Sistemleri Seyir Gösterimi'nde, Türk mühendislerin imzasını taşıyan ve geleceğin bahriye operasyonlarında kritik görevler üstlenmesi öngörülen otonom teknolojiler vitrine çıktı.

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Savunma sanayiinden gövde gösterisi: Mavi Vatan’ın yeni güçleri sahada - Resim: 2

İnsanlı müdahalenin kısıtlı kaldığı zorlu sahalarda bağımsız çalışma kapasitesine sahip bu sistemler, denizcilik alanının geleceğini şekillendiren stratejik unsurlar arasında gösteriliyor.

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Savunma sanayiinden gövde gösterisi: Mavi Vatan’ın yeni güçleri sahada - Resim: 3

Etkinlikte suya giren ilk platform olan Deringöz, gerçekleştirdiği kontrollü dalışla manevra ve tarama kabiliyetlerini sergiledi.

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Savunma sanayiinden gövde gösterisi: Mavi Vatan’ın yeni güçleri sahada - Resim: 4

Bünyesinde sonar, kamera, akustik modem ile kablosuz iletişim donanımları barındıran sistem; gelişmiş sensörleri sayesinde çevresini tanımlama, otonom ilerleme ve derinlik sabitleme yetenekleriyle öne çıkıyor.

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Savunma sanayiinden gövde gösterisi: Mavi Vatan’ın yeni güçleri sahada - Resim: 5

Sentetik açıklıklı sonarı vasıtasıyla su altı haritalaması yürüten araç, askeri ve sivil alanlarda kullanılabilecek verileri toplamasının ardından belirlenen güzergahı tamamlayarak çıkış noktasına geri döndü.

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Savunma sanayiinden gövde gösterisi: Mavi Vatan’ın yeni güçleri sahada - Resim: 6

Gösterinin devamında deniz güvenliğinin asimetrik unsuru olarak nitelendirilen kamikaze otonom su altı aracı Kılıç 10 yeteneklerini sergiledi.

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Savunma sanayiinden gövde gösterisi: Mavi Vatan’ın yeni güçleri sahada - Resim: 7

Küçük boyutuna karşın gelişmiş sezme, otonomi, seyir ve haberleşme sistemlerini bir arada sunan platform; 4 yatay ve 1 dikey iticisi sayesinde yüksek hassasiyetli manevralar yapabiliyor.

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Savunma sanayiinden gövde gösterisi: Mavi Vatan’ın yeni güçleri sahada - Resim: 8

Fiber kablolu sevk alternatifi de dâhil olmak üzere farklı iletişim kanallarını kullanabilen Kılıç 10, yapay zeka altyapısıyla unsurları teşhis ederek topladığı verileri komuta merkezine iletiyor.

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Savunma sanayiinden gövde gösterisi: Mavi Vatan’ın yeni güçleri sahada - Resim: 9

Araç ayrıca, tespit edilen hedeflerin kamera yayını üzerinden operatör kontrolünde izlenmesine olanak tanıyor.

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