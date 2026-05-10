MedyaRadar’ın ulaştığı bilgilere göre, Bursa Serbest Bölge’de üretim yapan International Armored Group (IAG) şirketi, Cumhuriyet Başsavcılığı ve CİMER’e kadar uzanan bir dizi ağır suçlamayla karşı karşıya. Bir vatandaş tarafından yapılan şikayette, stratejik öneme sahip askeri zırhlı araçların "izinsiz ihracat" yöntemiyle yurt dışına çıkarıldığı öne sürüldü.

ZIRHLI ARAÇLARDA "PARÇA" OYUNU

Şikayet dosyasındaki iddialara göre; IAG, 2025 yılının başında fabrikasını Bulgaristan’a taşıma kararı aldı. Ancak stokta bulunan ve ihracı Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) özel iznine bağlı olan askeri tip zırhlı personel taşıyıcıların resmi yollardan çıkışının zor olduğu biliniyordu. İddiaya göre şirket, araçların şaselerini ve zırhlı gövdelerini birbirinden ayırarak farklı gümrük tarifeleriyle "yedek parça" statüsünde yurt dışına çıkardı. Bu parçaların 8 Nisan 2025’te Bulgaristan’daki fabrikada yeniden birleştirilerek satışa sunulduğu iddia ediliyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ YPG BAĞLANTISI VE VERGİ İDDİALARI

CİMER’e yapılan başvuruda, şirketin 2017 yılında YPG’ye zırhlı araç tedarik ettiği iddiaları hatırlatıldı. İhbara göre, parçalanarak yurt dışına çıkarılan bu araçların tekrar birleştirilerek bölgedeki terör unsurlarına satılma riski bulunuyor. Ayrıca, şirketin serbest bölge kuralları gereği yapması gereken yüzde 85’lik ihracat hedefini, evrak üzerinde oynamalar yaparak tutturmuş gibi gösterdiği ve bu yolla vergi kaçırdığı da iddialar arasında.

BULGARİSTAN’DA İZİN ALAMAYINCA TÜRKİYE’YE GERİ DÖNDÜ

Dosyadaki bir diğer dikkat çekici detay ise şirketin rotası. Bulgaristan’daki fabrikası için yerel makamlardan üretim izni alamayan Anton Stefov’un, geçtiğimiz aylarda yeniden Türkiye’ye dönerek Gemlik Serbest Bölge’de lisans aldığı belirtiliyor.

DELİLLER CİMER DOSYASINDA

Şikayeti yapan vatandaşın, zırhlı araçların fabrikada sökülme anına ve tırlara yüklenme aşamasına ait fotoğrafları delil olarak yetkililere sunduğu öğrenildi. Savunma sanayisinde ihracat disiplinini ve ulusal güvenliği ilgilendiren bu iddiaların ardından, MSB ve Ticaret Bakanlığı’nın inceleme başlatması bekleniyor.