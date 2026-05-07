SAVUNMADA AKDENİZ İTTİFAKI: SARSILMAZ VE EM&E GRUP'TAN STRATEJİK İMZA

Türkiye’de savunma sanayii devlerinden SARSILMAZ ile İspanya’nın savunma teknolojileri konusundaki yetkin ismi EM&E Grup, uluslararası pazarlarda çarpan etkisi yaratacak bir Mutabakat Zaptı imzaladı. İş birliği, yüksek katma değerli ihracat ve ileri teknoloji paylaşımı hedefleriyle dikkat çekiyor.

YERLİ SİSTEMLER İSPANYOL TEKNOLOJİSİYLE ENTEGRE OLACAK

Anlaşma kapsamında, SARSILMAZ tarafından geliştirilen makineli tüfekler ile grup şirketi TR Mekatronik’in 25–30 mm’lik top sistemleri, EM&E Grup’un uzaktan komutalı silah kulelerine entegre edilecek. Böylece Türk silah sistemleri, farklı coğrafyalarda görev yapan uluslararası platformlarda daha etkin ve rekabetçi bir şekilde yer alacak.

"SADECE TEKNİK DEĞİL, STRATEJİK BİR ADIM"

İmza töreninde konuşan SARSILMAZ Dış Ticaret Genel Müdürü M. Nuri Kızıltan, bu iş birliğinin önemini şu sözlerle vurguladı:

“EM&E Grup ile imzaladığımız bu Mutabakat Zaptı’nı, yalnızca iki şirket arasında kurulan teknik bir iş birliği olarak görmüyoruz. Bu anlaşma, Türkiye ve İspanya savunma sanayii ekosistemleri arasında tamamlayıcı kabiliyetlerin bir araya gelmesi bakımından önemli bir adımdır.”

ORTAK ÜRETİM VE TEKNOLOJİ PAYLAŞIMI

EM&E Grup Küresel Satışlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı M. Jocxan Bojorquez ise her iki şirketin kabiliyetlerinin birleşmesinin, iki ülkenin savunma altyapısını güçlendirecek ileri teknoloji sistemlerin geliştirilmesinde kritik rol oynayacağını belirtti. Anlaşmanın ilerleyen safhalarında sadece entegrasyon değil, ortak geliştirme ve üretim faaliyetlerinin de hayata geçirilmesi planlanıyor.

KÜRESEL PAZARDA YENİ FIRSATLAR

Bu stratejik ortaklık, Türkiye ile İspanya arasındaki savunma sanayii ilişkilerini derinleştirirken, her iki firmanın ihracat deneyimini birleştirerek küresel ölçekte yeni kapılar açacak.