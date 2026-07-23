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Kaynak: AA

ASELSAN, küresel ölçekteki savunma sanayisi başarılarına bir yenisini daha ekledi. Şirket, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin envanterine kazandırılmak üzere antidron sistemleri tedarikini kapsayan yeni bir anlaşma gerçekleştirdi. Sözleşmeye ilişkin detayları sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaşan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez ile verimli bir süreç yürüttüklerini belirtti. Akyol, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bosna Hersek Savunma Bakanı Sayın Zukan Helez ile antidron sistemlerimizin tedarikine yönelik yeni bir sözleşme imzaladık. İşbirliğimizin Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Bosna Hersek ziyareti esnasında üst düzey devlet yetkilileriyle de temaslarda bulunan Ahmet Akyol; Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Nermin Niksic ile Enerji, Madencilik ve Sanayi Bakanı Vedran Lakic ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen görüşmelerde bölgede yürütülebilecek olası projeler ve potansiyel ortaklık fırsatları detaylıca değerlendirildi. Akyol, temasların ardından ASELSAN teknolojilerinin dünya çapında güven tesis etmeyi sürdürdüğünü vurguladı.