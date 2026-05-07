Türk savunma sanayisinin lider şirketlerinden STM ile imzalanan Anti-Operatör Kamikaze Sistem Geliştirilmesi (TIRPAN) Projesi, modern harp sahasındaki tehditleri bertaraf etmeyi hedefliyor. İmza töreninde konuşan SSB Başkan Yardımcısı Hüseyin Avşar, TIRPAN’ın sahada stratejik bir değer oluşturacağını vurgularken, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz projenin hayata geçirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

NARKOTİKLE MÜCADELEDE YERLİ GÜÇ: TOYGAR-N

HAVELSAN ile imzalanan TOYGAR-N Projesi (Sözleşme Değişikliği-2), güvenlik güçlerinin operasyonel kabiliyetini artıracak. Jandarma Genel Komutanlığı'nın kullanımına sunulan sistemin, özellikle narkotik suçlarla mücadelede kritik bir rol üstlenmesi bekleniyor.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, hem yazılım hem de donanım anlamında tam yerliliği hedeflediklerini ve sistem sayısının artırılacağını belirtti.

Sistemin daha önceki kullanımlarda başarılı sonuçlar verdiği ve yaygınlaştırılacağı ifade edildi.

DÖRT BACAKLI ROBOT "AKBAŞ"

Geleceğin savaş alanları için geliştirilen Dört Bacaklı Hibrit Robot Geliştirilmesi (AKBAŞ) Projesi, genç ve dinamik teknoloji firması Hyperever ile imzalandı.

SSB Başkan Yardımcısı Hüseyin Avşar, "Dört bacaklı robotlar dünyada çok hızlı gelişen bir alan. Biz de bu oyunda varız diyoruz," sözleriyle Türkiye'nin vizyonunu ortaya koydu. Hyperever Genel Müdürü Çayan Baykal ise projenin "fiziksel yapay zeka" konsepti üzerine odaklanacağını ve dünya standartlarında bir teknoloji inşa edeceklerini belirtti.

SAHA EXPO 2026’DA İVME ARTIYOR

İstanbul Fuar Merkezi’nde devam eden SAHA EXPO 2026, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen teknolojilerin gövde gösterisine dönüşmüş durumda. Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortaklığında gerçekleşen fuarda, önümüzdeki günlerde yeni stratejik sözleşmelerin imzalanması bekleniyor.