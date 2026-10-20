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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye 2025 senesinde 5,4 milyar sterlin bedelle, 20 adet Erofighter Typhoon savaş uçağı alımı için İngiltere ile anlaşma imzaladı. Uçakların teslimatı mevcut üretim hattındaki doluluk sebebiyle 2030 senesinden itibaren başlayacak.

SIFIR UÇAKLAR TESLİM EDİLENE KADAR İKİNCİ EL UÇAKLAR İÇİN GÖRÜŞME YAPILIYOR

Öte yandan Türk Hava Kuvvetleri, sıfır uçakların teslimatı yapılana kadar Umman ve Katar Hava Kuvvetlerinin envanterindeki ikinci el Eurofighter'ları almak üzere görüşmeler gerçekleştiriyor.

AVRUPA ÜLKESİNDEN TÜRKİYE’YE TEKLİF

Tüm bu gelişmeler meydana gelirken, sürpriz bir teklif geldi. İsmi açıklanmayan bir Avrupa ülkesi, kendi hava kuvvetleri için üretim bandında yer alan uçaklarını Türkiye'ye vermeyi teklif etti.

ANLAŞMA DURUMUNDA UÇAKLAR 3 YIL ERKEN TESLİM ALINACAK

Türkiye'nin alacağı uçaklarla aynı niteliklere sahip uçaklar için görüşmelerin başladığı ifade edildi. Fiyat ve teslimatla ilgili detaylarda anlaşılması halinde Türkiye, Eurofighterları yaklaşık 3 yıl erken teslim almaya başlamış olacak.

2025 senesinde İngiltere ile gerçekleşen anlaşmaya gör

e, Türkiye'ye gerçekleşecek teslimatlar, 2030 senesinde 6, 2031’de 8 ve 2032’de 6 uçak olarak planlanıyor. Halen Eurofihter Typhoon üretim bandında Almanya için 38, İspanya için 20, İtalya için 24 uçak siparişi yer alıyor.

İSMİ AÇIKLANMAYAN HANGİ ÜLKE İSPANYA VEYA İTALYA MI?

Türkiye'ye uçak vermeyi teklif eden ve ismi açıklanmayan ülkenin İspanya veya İtalya olabileceği konuşuluyor. İngiltere'den yeni tedarik uçak alması beklenen iki ülkenin, NATO ülkesi olan Türkiye'ye elindeki uçakları teklif edebileceği belirtiliyor.

TÜRK PİLOTLAR EĞİTİM ALMAYA BAŞLADI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında Türk pilotların uçuş eğitimlerine başladığını duyurmuştu.

Tedarik sürecinin eğitim ve destek aşaması ile ilgili sözleşme ise 25 Mart 2026 senesinde Londra’da imzalanmıştı. Öte yandan 10 Türk pilot ile yaklaşık 100 bakım personelinin İngiltere’de eğitim alması bekleniyordu.