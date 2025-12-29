Modern yaşamın kaçınılmaz bir parçası haline gelen kronik stresin, sadece zihinsel bir yük olmadığı, aynı zamanda fiziksel bağışıklık sistemini doğrudan felç ettiği bilimsel verilerle tescillendi.

Uzun süreli psikolojik baskı altında kalan bireylerde, beyaz kan hücrelerinin patojenlerle mücadele kapasitesinin önemli ölçüde düştüğü ve bu durumun grip, soğuk algınlığı gibi viral enfeksiyonları kaçınılmaz kıldığı gözlemlendi.

KORTİZOL DİRENCİ VE VİRAL ATAK

Bilim dünyasında çığır açan araştırmalar, stres hormonu olarak bilinen kortizolün uzun süre yüksek seyretmesinin bağışıklık hücrelerinde bir "sağırlık" oluşturduğunu ortaya koydu.

Normal şartlarda enflamasyonu baskılaması gereken bu hormon, kronikleştiğinde hücrelerin tepkisizleşmesine neden oldu. Bu biyolojik boşluk, solunum yolu virüslerinin vücuda yerleşmesini ve çoğalmasını kolaylaştıran temel faktör haline geldi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE BİLİMSEL VERİLER

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Carnegie Mellon Üniversitesi’nden Psikolog Dr. Sheldon Cohen, stres ile üst solunum yolu enfeksiyonları arasındaki bağı on yıllardır inceleyen çalışmalarına atıfta bulundu.

Cohen, "Yüksek stres seviyelerine maruz kalan bireylerin, virüse maruz kaldıklarında hastalanma riskinin, düşük stresli bireylere oranla iki kat daha fazla olduğunu saptadık" şeklinde konuştu.

Bağışıklık sistemi ve stres etkileşimi üzerine uzmanlaşan Dr. Bruce McEwen ise yaptığı çalışmalarda, "allostatik yük" adını verdiği kavramın altını çizdi.

McEwen, "Vücudun adaptasyon mekanizmalarının aşırı kullanımı, lenfositlerin (beyaz kan hücreleri) antikor üretimini sekteye uğrattı ve bu da vücudu savunmasız bir kale haline getirdi" ifadesini kullandı.

BAĞIŞIKLIK BASKISININ GÖRÜNMEYEN YÜZÜ

Yayımlanan klinik raporlar, stres altındaki bireylerde bağışıklık sisteminin sadece zayıflamadığını, aynı zamanda virüslere karşı "yanlış alarm" verme eğilimine girdiğini de doğruladı. Bu durum, iyileşme sürelerinin uzamasına ve basit bir soğuk algınlığının dahi ağır komplikasyonlara dönüşmesine zemin hazırladı.