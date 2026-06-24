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Avrupa savunma sanayisinin önemli şirketlerinden KNDS, hisselerini Paris ve Frankfurt borsalarında işlem görmek üzere halka arz etmeye hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mevcut hissedarlar olan Fransız devletine ait GIAT Industries ile Alman Wegmann & Co'nun sahip olduğu hisselerin yüzde 20'ye kadar olan kısmı satışa sunulacak.

HİSSELER KURUMSAL YATIRIMCILARA SATILACAK

Halka arz kapsamında bireysel yatırımcılara yönelik satış yapılmayacak.

Şirket hisselerinin yalnızca kurumsal yatırımcılara arz edilmesi planlanıyor.

AVRUPA SAVUNMA SANAYİSİNİN ÖNEMLİ OYUNCULARINDAN

KNDS, Ukrayna'da kullanılan zırhlı araçlar ve mühimmat üretimiyle Avrupa savunma sanayisinin önde gelen şirketleri arasında yer alıyor.

Şirket, Avrupa'nın son dönemde hız kazanan savunma kapasitesini artırma ve yeniden silahlanma politikalarının öne çıkan aktörlerinden biri olarak gösteriliyor.

ALMANYA'DAN YÜZDE 40'LIK HİSSE HAMLESİ

Şirket ayrıca Almanya hükümetinin, Wegmann ile yapılan anlaşma kapsamında KNDS'nin adi sermayesinin yüzde 40'ını satın alacağını duyurdu.

"SAVUNMA VE GÜVENLİKTE YENİ DÖNEM"

KNDS Üst Yöneticisi Jean-Paul Alary, Avrupa'nın savunma ve güvenlik alanında yeni bir döneme girdiğini belirterek, orduların hızla modernize edildiğini ve kritik kara savunma kabiliyetlerinin yeniden inşa edildiğini ifade etti.

Leopard 2 ana muharebe tankının üreticileri arasında yer alan KNDS'nin halka arz sürecine ilişkin detayların ilerleyen dönemde netleşmesi bekleniyor.